Bình Thuận sẽ có cơ sở điều trị nghiện ma túy với quy mô hơn 1.000 học viên

Chiều 27-2, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Tại buổi Lễ, Công an tỉnh Bình Thuận công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động 11 cán bộ Công an đến nhận công tác tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.





Hai bên ký bàn giao nhiệm vụ quản lý cơ sở cai nghiện ma túy

Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập có 46 cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động làm việc; quản lý hơn 380 học viên cai nghiện ma túy bắt buộc.

Hiện nay cơ sở đã hoàn thiện dự án nâng cấp cơ sở, hạ tầng nâng sức chứa liên tới 630 học viên và có thể nâng mức tiếp nhận số lượng học viên từ 630 lên 650 – 700 học viên.

11 cán bộ Công an Bình Thuận đến nhận công tác tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy

Để tránh ảnh hưởng đến công tác quản lý cai nghiện và đời sống của người lao động, Công an tỉnh Bình Thuận sẽ bố trí 13 cán bộ biên chế lực lượng Công an, 10 chiến sĩ nghĩa vụ và 35 lao động hợp đồng. Trước mắt, Công an tỉnh ký hợp đồng lao động với 23 viên chức và hợp đồng lao động đang làm việc có nguyện vọng ở lại phục vụ tại Cơ sở cai nghiện ma túy cùng CBCS Công an để thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an Bình Thuận tham quan cơ sở quản lý cai nghiện

Bắt đầu từ 1-3-2025, chức năng quản lý nhà nước về điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở LĐ-TB&XH sang Công an tỉnh Bình Thuận sẽ có hiệu lực.

Hiện nay UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt kế hoạch xây dựng một cơ sở cai nghiện ma túy mới tại xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, với diện tích lên tới 190.000 m². Cơ sở này có thể tiếp nhận tới 1.000 học viên, giúp mở rộng quy mô điều trị và giảm tải áp lực cho cơ sở hiện có.