Bình Thuận tháo gỡ nhiều "điểm nghẽn" du lịch

Báo cáo tại đại hội, lãnh đạo BTA cho biết nhiệm kỳ qua đã kết nạp thêm 32 hội viên, thành lập mới 4 chi hội (Chi hội Du lịch huyện Phú Quý, Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp, Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch và Chi hội Lữ hành), nâng tổng thành viên toàn hiệp hội lên 106.



Đặc biệt, giai đoạn 2017-2023, hơn 100 kiến nghị của BTA đã được lãnh đạo tỉnh Bình Thuận gửi đến Chính phủ, các bộ ngành trung ương hoặc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ các "điểm nghẽn" trên các lĩnh vực cơ chế chính sách, đất đai, xây dựng và môi trường… Trong đó, có những kiến nghị quan trọng giúp doanh nghiệp du lịch tháo gỡ khó khăn do chồng lấn quy hoạch titan. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ VI, BTA ký kết chuyên đề với Công an tỉnh Bình Thuận bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trọng điểm du lịch, giúp du khách an tâm khi đến Mũi Né nghỉ dưỡng.

Với vai trò kết nối, BTA phối hợp với Trung tâm Đào tạo Du lịch Bình Thuận (Trường CĐ Bình Thuận) tổ chức lớp sơ cấp và các khóa đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại địa phương.

Theo số liệu Cục Thống kê, 6 tháng năm 2024, tỉnh Bình Thuận đón 4.585.000 lượt khách, tăng 5,01% so cùng kỳ năm trước. Bình Thuận đặt mục tiêu năm 2024 sẽ đón hơn 9,5 triệu lượt khách.