Bình yên sau tuổi 50

Có một người bạn từng nói với tôi: "Qua tuổi 50, người ta không còn sống bằng những giấc mơ lớn nữa, mà sống bằng sự bình yên trong lòng".

Tôi đã nghĩ rất nhiều về câu nói ấy.

Tuổi trẻ của chúng ta thường đi qua trong vội vã. Người lo kiếm tiền, người mải mê xây dựng sự nghiệp, người bận nuôi con, chăm cha mẹ, vun vén một mái nhà. Có những ngày mở mắt ra là áp lực, nhắm mắt vẫn đầy âu lo.

Rồi một ngày, khi tóc bắt đầu điểm bạc, con cái trưởng thành hơn, cha mẹ già yếu đi, ta chợt nhận ra đời người trôi qua thật nhanh.

Tuổi 50 đến nhẹ nhàng mà cũng đầy chông chênh. Nhiều người sợ tuổi già, sợ mình không còn trẻ đẹp, sợ bệnh tật, sợ cô đơn. Không ít người sợ cảm giác bị bỏ lại phía sau trong một thế giới thay đổi quá nhanh.

Nhưng cũng chính ở tuổi này, tôi thấy nhiều người bắt đầu học cách sống cho mình. Họ không còn cố gắng làm vừa lòng tất cả, cũng chẳng mải miết chạy theo những cuộc hơn thua hay quá bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Họ học cách buông bỏ. Buông những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi, những kỳ vọng quá sức, những giận hờn từng ôm giữ suốt nhiều năm.

Tôi có một người chị quen biết từ lâu. Chị từng là mẫu phụ nữ của gia đình, chăm lo cho chồng con, quán xuyến mọi việc từ lớn đến nhỏ. Gần 30 năm, cuộc sống của chị gần như chỉ xoay quanh việc vun vén và lo lắng cho người khác.

Đến khi con trai đi du học, con gái lấy chồng, căn nhà bỗng trở nên trống trải. Sự thay đổi ấy khiến chị hụt hẫng suốt một thời gian dài. Rồi một ngày, chị đăng ký học vẽ, ban đầu chỉ là để giết thời gian và khỏa lấp khoảng trống. Thế nhưng, càng học chị càng tìm thấy niềm vui, để rồi say mê lúc nào không hay. Những buổi chiều, chị mang màu nước ra tô từng cánh hoa, khung cửa, góc phố. Chị cũng bắt đầu cười nhiều hơn. Chị nói với tôi: "Lần đầu tiên sau mấy chục năm, chị thấy mình có một niềm vui thực sự thuộc về riêng mình".

Tôi nghĩ hạnh phúc sau tuổi 50 đôi khi giản dị như thế. Sáng sớm thức dậy, thấy mình còn khỏe mạnh, có một người để trò chuyện trong bữa cơm chiều, có những cuộc gọi hỏi han từ con cái và còn giữ được vài người bạn thân để lâu lâu ngồi uống cà phê, tán gẫu.

Có người từng rất thành công ngoài xã hội nhưng đến tuổi này lại chọn sống chậm. Họ trồng cây, nuôi cá, đi du lịch ngắn ngày, học đàn, học khiêu vũ, tham gia thiện nguyện… Không phải vì dư thời gian, mà vì hiểu rằng đời người rồi cũng cần một đoạn để thở.

Tôi cũng thấy nhiều người rất hay. Họ học cách chấp nhận sự thay đổi của cuộc đời. Con cái lớn lên sẽ có cuộc sống riêng. Cha mẹ rồi sẽ già yếu. Sức khỏe mình cũng không còn như trước. Chỉ cần còn giữ được sự lạc quan, còn biết yêu thương bản thân, tuổi nào cũng có thể đẹp.

Tôi thích hình ảnh những đôi vợ chồng già dắt tay nhau đi dạo. Họ không cần nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau thôi cũng đủ thấy bình yên. Sau bao sóng gió, thứ người ta cần có lẽ không còn là nhà cao, xe đẹp hay những lời ngợi khen ngoài xã hội. Mà là một mái nhà còn tiếng cười. Một giấc ngủ không đầy lo nghĩ và một tâm hồn nhẹ nhõm.

Tuổi 50, vì thế, không phải đoạn cuối của thanh xuân như nhiều người nghĩ.