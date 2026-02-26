Biwase Cup 2026: Cột mốc lịch sử nâng tầm xe đạp nữ Việt Nam

Với gần 120 tay đua đến từ 22 đội mạnh trong nước và quốc tế, cuộc đua "lên rừng, xuống biển" không chỉ là hành trình thể thao đỉnh cao mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng của xe đạp nữ Việt Nam.

Được duy trì liên tục từ năm 2011, Giải xe đạp nữ quốc tế TP HCM - Cúp Biwase đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của các đội đua đường trường nữ.

Tuy nhiên, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên cả Biwase Tour of Vietnam và Cúp Biwase đều được Liên đoàn Xe đạp Thế giới (UCI) đưa vào hệ thống thi đấu quốc tế, tính điểm chính thức. Đây là cột mốc lịch sử, khẳng định năng lực tổ chức, uy tín thương hiệu cũng như sự chuyên nghiệp của giải đấu.

Ông Ngô Văn Lui, Phó Tổng Giám đốc Biwase, đồng Trưởng Ban tổ chức, cho biết các tiêu chuẩn của UCI về chuyên môn, kỹ thuật, hậu cần, an ninh lộ trình đều rất nghiêm ngặt.

Vì vậy, Ban tổ chức đã chuẩn bị từ rất sớm, làm việc chặt chẽ với các địa phương về cung đường, nơi ăn ở và điều kiện thi đấu tốt nhất cho các đoàn quốc tế.

Ngoài chiếc Áo Vàng danh giá, chiếc Áo Hồng dành cho tay đua nữ xinh đẹp nhất cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ

Trong khi đó, ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, đánh giá việc cả hai giải được UCI công nhận là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức các sự kiện xe đạp quy mô lớn của TP HCM và đối tác.

Sự phối hợp đồng bộ, cùng sự hưởng ứng tích cực từ các địa phương nơi đoàn đua đi qua, tạo nên nền tảng vững chắc cho một mùa giải thành công.

Hai giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 14-3-2026 với 11 chặng đua, tổng lộ trình hơn 1.300 km. Biwase Tour of Vietnam gồm 5 chặng khởi đầu từ TP HCM, qua Đồng Nai, hướng lên cao nguyên Lâm Đồng.

Các tay đua sẽ chinh phục 4 ngọn đèo thử thách gồm Chuối, Bảo Lộc, Prenn và Tà Nung trước khi về đích tại Đà Lạt sáng 9-3 - thời điểm khai màn Cúp Biwase lần thứ 16.

Các VĐV hào hứng trước giải đấu. Clip HTV

Nếu hành trình đầu tiên là cung đường "lên rừng", thì phần còn lại của giải sẽ là những chặng "xuống biển" đầy thi vị nhưng không kém phần khắc nghiệt. Từ phố núi Đà Lạt, đoàn đua đổ đèo về Nha Trang, Phan Rang, Đông Hải, Phan Thiết, Vũng Tàu và kết thúc tại phường Thủ Dầu Một (TP HCM).

Các tay đua tiếp tục vượt qua hàng loạt đèo như Rù Rì, Rọ Tượng, Lương Sơn, Khương Hải, Vĩnh Hy… trong điều kiện gió biển và địa hình phức tạp.

Theo ông Ngô Văn Lui, việc thiết kế lộ trình qua những cung đường đẹp không chỉ nâng độ khó chuyên môn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Mỗi chặng đua là một thước phim sống động về thiên nhiên, con người và sự mến khách của các địa phương.

Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV) sẽ livestream và tường thuật trực tiếp toàn bộ các chặng đua, đồng thời sản xuất các chương trình nhật ký, đồng hành trên hệ thống truyền hình, phát thanh và nền tảng số. Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc HTV, cho biết với 15 kênh truyền hình, 5 kênh phát thanh cùng hệ thống kênh số và mạng xã hội, HTV sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức để lan tỏa không khí giải đấu trước, trong và sau sự kiện.

Mùa giải 2026 cũng xác lập kỷ lục về quy mô khi có 15 đội quốc tế đến từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Kazakhstan, Uzbekistan, Trung Quốc, Úc, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha…

Nhiều đội thuộc hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo cơ hội cọ xát quý giá cho các tay đua Việt Nam.

Đáng tiếc ở mùa giải năm nay, tay đua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật lại tiếp tục vắng mặt do đang trong quá trình chuẩn bị tham dự Á vận hội.

Không chỉ là cuộc tranh tài thể thao, hai giải xe đạp nữ Biwase UCI 2026 còn là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Quan trọng hơn, đây là bước tiến dài trong hành trình chuyên nghiệp hóa xe đạp nữ, tạo nền tảng để thể thao Việt Nam hội nhập sâu rộng và bền vững hơn trên đấu trường quốc tế.