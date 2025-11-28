Black Friday bớt sức hút

Không đợi đến ngày Black Friday (28-11) chính thức diễn ra, từ vài tuần trước, các cửa hàng, trung tâm thương mại ở TP HCM và nhiều địa phương đã đồng loạt chạy chương trình ưu đãi. Các bảng giảm giá sản phẩm đến 50%-80% xuất hiện dày đặc.

Không đủ sức hấp dẫn

Tại Thiso Mall Sala (TP HCM), các thương hiệu thời trang quần áo, giày dép, phụ kiện như: Pierre Cardin, Gustavogano, Pucini, Adidas, ALDO… đồng loạt treo bảng "siêu sale" Black Friday 50% đến hết ngày 30-11. Một số gian hàng đồ chơi, đồng hồ cũng giảm giá mạnh tới 70%.

Tại Vạn Hạnh Mall (TP HCM), không khí Black Friday cũng ngập tràn. Nhiều thương hiệu thời trang, phụ kiện, trang sức, đồ gia dụng trưng bảng giảm giá lên đến 70%, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Mức giảm giá 50%-70% trong dịp Black Friday không còn đủ sức hấp dẫn với người tiêu dùng. Ảnh: LÊ TỈNH

Trên những tuyến đường sầm uất tại TP HCM như Nguyễn Trãi, Sư Vạn Hạnh, Ba Tháng Hai…, các cửa hàng cũng đang đồng loạt chạy chương trình Black Friday với hàng loạt thương hiệu thời trang, phụ kiện và đồ công nghệ giảm giá mạnh.

Lượng khách "săn sale" cũng đông hơn bình thường nhưng không có tình trạng quá tải. Nhiều người tay xách nách mang mua hàng về nhưng cũng có người không chọn được gì. Từ tối 27-11, không khí bắt đầu nhộn nhịp hơn khi nhiều người đã tranh thủ đi mua sắm sớm để "săn" được hàng đẹp.

Chị Lý Thùy Linh (ngụ phường Thới An, TP HCM) cho biết suốt một tuần qua, tối nào chị cũng tranh thủ dạo các cửa hàng vì lo đi muộn sẽ hết mẫu đẹp và khách quá đông. Chị khoe vừa chọn được đôi giày chạy bộ giá 780.000 đồng, giảm sâu từ mức niêm yết 2,6 triệu đồng.

"Nhiều mẫu giá dưới 1 triệu đồng nhìn cũng thích nhưng tôi phải kiềm chế vì mới đặt giày từ nước ngoài. Mua trực tiếp dễ chọn hơn, nhưng hàng giảm sâu thì không được đổi trả nên phải cân nhắc kỹ" - chị Linh giải thích.Không chỉ giày dép, chị còn mua thêm 10 bộ đồ lót của một thương hiệu lớn với mức giảm giá 50%. Theo chị, săn hàng khuyến mãi nên đến thẳng cửa hàng chính hãng để tránh "giá ảo".

Dù vậy, không ít khách hàng cũng tỏ ra thờ ơ với các chương trình giảm giá hoặc cảm thấy thất vọng sau mỗi chuyến "săn sale". Chị Minh Anh, nhân viên văn phòng tại TP HCM, cho biết cuối tuần, chị đi dạo gần 2 giờ nhưng không chọn được món nào vì phần lớn là hàng tồn kho, lỗi mốt hoặc mức giảm giá không đúng như quảng cáo. "Nhiều nơi treo biển giảm giá 50% - 70% nhưng thực tế chỉ giảm 10% - 15%. Các mẫu đẹp, hàng mới gần như không giảm giá. Mỹ phẩm, quần áo, giày mới ra đều giữ giá" - chị nêu.

Chị Huỳnh Ngọc Dương (ngụ phường Phú Nhuận, TP HCM) dẫn con gái 14 tuổi đến mua sắm tại một trung tâm thương mại ở khu Thảo Điền, phường An Khánh nhưng phải ra về tay không vì không tìm được hàng phù hợp. Chị cho rằng mức giảm giá sâu thường rơi vào các sản phẩm tồn kho lâu năm, còn những món có giá hợp lý thì không còn đủ kích cỡ.

Nhiều người tiêu dùng nhận xét Black Friday năm nay kém hấp dẫn do hàng hóa không thật sự nổi bật, giá giảm không như kỳ vọng. Thêm vào đó, thói quen mua sắm online với khả năng so sánh giá nhanh, nhiều mã giảm giá và miễn phí giao hàng cũng khiến các chương trình khuyến mại trực tiếp mất dần sức hút.

Giảm "áp lực mua sắm"

Ông Trần Lâm, CEO Julyhouse - một doanh nghiệp (DN) bán lẻ, cũng nhìn nhận Black Friday năm nay không còn hấp dẫn như những năm trước, ngay cả với các nhà bán hàng. Năm nay, cửa hàng của ông chỉ áp dụng mức giảm giá 5%-10%, tương tự các chương trình khuyến mãi ngày thường.

"Đây là thực tế chung của nhiều DN, khi các sàn thương mại điện tử (TMĐT) không còn giảm giá sâu như trước, nguyên nhân đến từ chiến lược tập trung tối ưu lợi nhuận thay vì tăng doanh thu" - ông Lâm nhìn nhận.

Theo nhà bán lẻ này, người mua không còn quá hào hứng với Black Friday. Các đợt sale ngày đôi và các dịp lễ diễn ra liên tục khiến họ không cảm thấy sự khác biệt hay áp lực mua sắm trong dịp này. Thêm vào đó, chính sách hoàn trả hàng thuận tiện và trải nghiệm mua sắm ngày càng minh bạch nên người tiêu dùng giờ đây tự tin mua sắm ở bất kỳ thời điểm nào, khiến nhu cầu "săn" hàng giảm giá dịp Black Friday không còn nóng như trước.

"Hiện mục tiêu của các nhà bán hàng là tối ưu lợi nhuận, không phải tăng doanh số bằng mọi giá. Chiêu đẩy giá rồi giảm sâu trên thị trường gần như không tồn tại. Nếu thương hiệu nào làm theo hướng này sẽ "chết" ngay, hơn là được lợi từ việc bán hàng" - ông Lâm nhận định.

Theo giám đốc một công ty kinh doanh đồ gia dụng tại TP HCM, việc sale quanh năm khiến mức giảm giá 50%-70% dịp Black Friday không còn tạo "áp lực mua sắm" với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cũng khiến nhiều gia đình ưu tiên các nhu yếu phẩm, hạn chế mua sắm những món không cần thiết.

"Thói quen mua sắm của người tiêu dùng cũng thay đổi rõ. Họ tìm hiểu kỹ, so sánh giá trên nhiều nền tảng, kiểm tra đánh giá sản phẩm và ưu tiên sự minh bạch trong niêm yết giá" - người này nhận xét.

Ở góc độ khác, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Bigbang Hàng hiệu (đối tác triển khai sự kiện khuyến mại hàng hiệu của Sở Công Thương TP HCM), cho rằng về nguyên tắc chung, việc giảm giá phải có lý do rõ ràng. Ví dụ, hàng thời trang khi đã qua mùa sẽ giảm giá 30%-50%, hàng càng cũ mức giảm càng sâu (năm sản xuất ghi trên nhãn).

Các loại mỹ phẩm, nước hoa sẽ giảm giá theo hạn sử dụng. Ví dụ, nước hoa còn hạn dùng từ 3 năm, khuyến mại chỉ 10%-20%, còn dùng 2 năm giảm giá 30%-40% nhưng nếu còn dưới 1 năm sẽ phải giảm giá sâu hơn để đẩy hàng. "Với sản phẩm mới, thường sẽ không có khuyến mại mà chỉ có quà tặng kèm. Các nhãn hàng phải có chiến lược giảm giá hợp lý để không ảnh hưởng đến thương hiệu và doanh số mùa sau" - bà Hương giải thích.

Theo bà Hương, với hàng hiệu, người tiêu dùng có thể dễ dàng so sánh giá thông qua các sàn TMĐT hoặc website của hãng để biết mức giá đã tốt chưa. "Cũng có trường hợp khách hàng thắc mắc với chúng tôi tại sao giá bán tại sự kiện khuyến mại lại cao hơn ở nơi A, nơi B, song khi hỏi ra thì đa số là hàng xách tay hoặc hàng ở những nơi bán không thể xác minh nguồn gốc. Hàng chúng tôi bán trong các chương trình là hợp pháp, đóng thuế đầy đủ" - bà so sánh.

Bà Hương cho biết công ty của bà vừa tổ chức xong chương trình Mega Sale ở Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn với thành công ngoài mong đợi. "Trái với những gì nhiều người vẫn nói về sức mua ảm đạm, người tiêu dùng vẫn chi tiêu rất mạnh cho hàng hiệu trong chương trình khuyến mãi, kích cầu, bởi đây là dịp họ được mua hàng hiệu với mức giá ngày thường không thể có. Cuối năm, thời tiết trở lạnh cũng giúp hàng thời trang, giày dép bán rất tốt. Ngoài ra, địa điểm tổ chức thuận lợi, "view" đẹp cũng giúp người tiêu dùng hào hứng mua sắm" - bà đánh giá.

Sắp tới, Công ty TNHH Thương mại Bigbang Hàng hiệu tiếp tục tổ chức Vũng Tàu Mega Sale ở phường Tam Thắng và Bình Dương Mega Sale tại phường Bình Dương với mô hình tương tự để kích cầu cuối năm.

Về phía cơ quan nhà nước, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương TP HCM, cho biết các chương trình khuyến mại tập trung đều có lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm soát tại những địa điểm diễn ra hoạt động khuyến mại. Khi đăng ký tham gia, các đơn vị phải ký cam kết về việc khuyến mại thật, cũng như đáp ứng các quy định liên quan; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý.

Kiểm soát chặt hàng hóa Theo ông Nguyễn Đức Lê, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng, nguy cơ hàng giả, hàng nhái cũng như chất lượng, giá cả hàng hóa khó kiểm soát. Do vậy, cục đã đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời phối hợp với hệ thống phân phối để cung ứng hàng hóa rõ nguồn gốc, đạt chứng nhận chất lượng. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc, xây dựng cơ sở dữ liệu để DN khai báo sản phẩm, giúp cơ quan quản lý và người tiêu dùng dễ dàng nhận diện hàng chính hãng. "Chúng tôi phối hợp với các nhãn hàng, địa phương, DN công nghệ để ứng dụng AI và dữ liệu lớn vào việc phát hiện, truy vết, kiểm soát hàng hóa, giá cả trên thị trường trong đợt cao điểm mua sắm cuối năm" - ông Lê nhấn mạnh. Ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc đối ngoại Shopee, cũng cho hay sẽ ứng dụng công nghệ AI, nhân sự của sàn để trực tiếp rà soát sản phẩm nghi vấn. Cùng với đó, trên app bán hàng có công cụ để người tiêu dùng phản ánh vi phạm. "Ngay khi tiếp nhận phản ánh, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, ngăn chặn, gỡ bỏ sản phẩm vi phạm trong giỏ hàng. Chúng tôi tuyên truyền tới người bán hàng về mối nguy hại hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Việc xây dựng một nền tảng bán hàng thương mại điện tử minh bạch sẽ giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm" - ông Hà nhìn nhận. L.Thúy



