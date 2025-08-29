HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Blockchain – động lực mới cho kinh tế số Việt Nam

B.Vân

(NLĐO) - Ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, khẳng định blockchain mở ra cơ hội đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu công nghệ số.

Ngày 29-8, tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện do UBND TP Đà Nẵng và Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đồng chủ trì, với sự phối hợp của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cho biết Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain đến năm 2030 và xác định đây là một trong 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược cần ưu tiên.

Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, năng động, cùng thị trường số phát triển nhanh, tạo điều kiện để bứt phá và khẳng định vị thế trong lĩnh vực này.

Blockchain mở ra cơ hội mới cho kinh tế số Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, phát biểu tại ngày hội Blockchain Việt Nam 2025

Ông Phạm Đại Dương khẳng định tiềm năng ứng dụng blockchain trong các lĩnh vực như tài sản số, công nghệ tài chính, truy xuất nguồn gốc, quản lý dữ liệu số… sẽ mở ra không gian phát triển mới cho ngành công nghiệp công nghệ số, đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới.

Blockchain mở ra cơ hội mới cho kinh tế số Việt Nam - Ảnh 2.

Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 diễn ra tại Đà Nẵng

Theo ông Phạm Đại Dương, TP Đà Nẵng đã xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực cốt lõi cho tăng trưởng nhanh và bền vững, triển khai nhiều cơ chế, chính sách đồng bộ nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. 

Việc thành phố đang xúc tiến thành lập Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do sẽ tạo môi trường thuận lợi để thu hút các dịch vụ pháp lý, công nghệ tài chính, đầu tư mạo hiểm, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái blockchain và khởi nghiệp sáng tạo phát triển mạnh mẽ hơn.

Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 là một trong 3 hoạt động trọng tâm của Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025 diễn ra từ ngày 28 đến 30-8. Ngày hội nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển công nghệ chuỗi khối tại Đà Nẵng, đồng thời tạo diễn đàn kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia trong và ngoài nước. 

Sự kiện năm nay dự kiến quy tụ hơn 400 đại biểu trong và ngoài nước tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Trước đó, ngày 26-8, UBNDTP Đà Nẵng đã phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát đối với "Phần mềm Basal Pay" – giải pháp ứng dụng blockchain trong trao đổi tài sản mã hóa với tiền pháp định, lần đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuẩn Travel Rule theo quy định quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Blockchain là công nghệ sổ cái phân tán, lưu trữ dữ liệu thành các khối liên kết bằng mã hóa và chia sẻ trên nhiều máy tính trong mạng ngang hàng. Nhờ vậy, dữ liệu minh bạch, khó bị thay đổi, giúp tạo dựng niềm tin số.

Blockchain cho phép xác thực giao dịch nhanh chóng, an toàn mà không cần bên trung gian, đồng thời hỗ trợ triển khai hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung.

Công nghệ này đang được ứng dụng rộng rãi trong tài chính, chuỗi cung ứng, y tế, giáo dục và quản lý dữ liệu số.

Khởi công dự án "thế hệ mới" gần 8.000 tỉ đồng tại Đà Nẵng

Khởi công dự án "thế hệ mới" gần 8.000 tỉ đồng tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Dự án của THACO được đầu tư theo mô hình KCN thế hệ mới, phát triển xanh, tự động hóa, thông minh, hiện đại, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

CLIP: Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra, chỉ đạo "nóng" về dự án hơn 1.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Liên kết Vùng miền Trung phải được hoàn thành trong năm 2025

Sun Group khởi động dự án đầu tiên tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng

(NLĐO) - Sun Group là tập đoàn đầu tiên triển khai xây dựng khu chức năng vị trí số 5 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng với tổng vốn hơn 800 tỉ đồng

