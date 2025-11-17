Bloomberg Economics: Năng lực sản xuất của Việt Nam tương đương Trung Quốc

Công ty Avison Young Việt Nam vừa công bố báo cáo "Triển vọng bất động sản công nghiệp Việt Nam – Nắm bắt thời cơ", cho thấy bức tranh tươi sáng của thị trường này trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung hạ nhiệt.

Theo đánh giá, việc Mỹ giảm thuế đối ứng với hàng xuất khẩu Việt Nam xuống 20% đã tạo ra tác động tích cực, đồng thời dòng chảy thương mại toàn cầu tiếp tục dịch chuyển mạnh mẽ. Xuất khẩu Trung Quốc chuyển hướng sang Mỹ Latin, châu Âu và châu Phi, trong khi hàng hóa Đông Nam Á – đặc biệt là Việt Nam – tăng trưởng rõ rệt tại thị trường Bắc Mỹ.

Việt Nam cũng đang hưởng lợi từ những thay đổi lớn về pháp lý, quy hoạch và không gian phát triển sau sáp nhập địa giới, giúp môi trường đầu tư minh bạch và thuận lợi hơn. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt 391 tỉ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ, cho thấy dòng vốn FDI ổn định, nhất là nhóm công nghiệp chế biến – chế tạo. Đây tiếp tục là "nam châm" hút vốn đầu tư toàn cầu và là nền tảng vững chắc thúc đẩy bất động sản công nghiệp.

Theo chỉ số Export Potential Index của Bloomberg Economics, Việt Nam tiếp tục nổi bật trong nhóm nền kinh tế mới nổi có khả năng thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù xếp sau Ấn Độ và Mỹ, Việt Nam có điểm số vượt Indonesia, Malaysia và Thái Lan về chi phí lao động và sức hấp dẫn đầu tư. Đặc biệt, năng lực sản xuất và năng lượng của Việt Nam được đánh giá tương đương Trung Quốc – một lợi thế hiếm trong khu vực.

Bất động sản công nghiệp Việt Nam: Điểm sáng thay thế Trung Quốc

Việt Nam còn sở hữu lợi thế về hội nhập sâu rộng với 16 FTA đang có hiệu lực, bao phủ 87% nền kinh tế thế giới. Điều này giúp hàng hóa "Made in Vietnam" dễ dàng tiếp cận thị trường toàn cầu và thu hút mạnh các nhà sản xuất dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Dự báo cung – cầu, Avison Young cho rằng áp lực tài chính và yêu cầu phát triển bền vững sẽ buộc các nhà sản xuất chú trọng hơn đến hiệu suất, tính linh hoạt và tốc độ. Ông Vũ Minh Chí, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Khu công nghiệp của Avison Young Việt Nam, nhận định ngoài các yếu tố truyền thống như vị trí, giá thuê hay chính sách ưu đãi, doanh nghiệp hiện quan tâm nhiều hơn tới dịch vụ pháp lý, hải quan và chứng nhận xuất xứ – nhằm vận hành nhanh và đáp ứng chuẩn xuất khẩu đa thị trường.

Phân khúc bất động sản xây sẵn như nhà xưởng, kho bãi, kho lạnh, trung tâm trung chuyển và giao hàng chặng cuối tiếp tục ghi nhận nhu cầu tăng cao. Các dịch vụ logistics cũng ngày càng chuyên nghiệp, từ xuất – nhập hàng, kiểm tra, dán nhãn, đóng gói đến thủ tục hải quan.

Nhu cầu thuê ngày càng chi tiết, chuyên môn hóa đang thúc đẩy thị trường chuyển dịch từ "lượng" sang "chất". Nhiều chủ đầu tư không chỉ phát triển hạ tầng cơ bản mà còn hướng đến mô hình khu công nghiệp xanh, logistics tích hợp, chuẩn ESG. Về vị trí, quỹ đất trong các khu thương mại tự do (FTZ), gần cảng nước sâu hoặc sân bay trong phạm vi 1–2 giờ di chuyển đang trở thành ưu tiên hàng đầu cho làn sóng đầu tư mới.