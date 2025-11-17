Bloomberg Economics: Năng lực sản xuất của Việt Nam tương đương Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bloomberg Economics: Năng lực sản xuất của Việt Nam tương đương Trung Quốc

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Theo Bloomberg Economics, Việt Nam là điểm sáng trong nhóm nền kinh tế mới nổi về khả năng thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Công ty Avison Young Việt Nam vừa công bố báo cáo "Triển vọng bất động sản công nghiệp Việt Nam – Nắm bắt thời cơ", cho thấy bức tranh tươi sáng của thị trường này trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung hạ nhiệt. 

Theo đánh giá, việc Mỹ giảm thuế đối ứng với hàng xuất khẩu Việt Nam xuống 20% đã tạo ra tác động tích cực, đồng thời dòng chảy thương mại toàn cầu tiếp tục dịch chuyển mạnh mẽ. Xuất khẩu Trung Quốc chuyển hướng sang Mỹ Latin, châu Âu và châu Phi, trong khi hàng hóa Đông Nam Á – đặc biệt là Việt Nam – tăng trưởng rõ rệt tại thị trường Bắc Mỹ.

Việt Nam cũng đang hưởng lợi từ những thay đổi lớn về pháp lý, quy hoạch và không gian phát triển sau sáp nhập địa giới, giúp môi trường đầu tư minh bạch và thuận lợi hơn. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt 391 tỉ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ, cho thấy dòng vốn FDI ổn định, nhất là nhóm công nghiệp chế biến – chế tạo. Đây tiếp tục là "nam châm" hút vốn đầu tư toàn cầu và là nền tảng vững chắc thúc đẩy bất động sản công nghiệp.

Theo chỉ số Export Potential Index của Bloomberg Economics, Việt Nam tiếp tục nổi bật trong nhóm nền kinh tế mới nổi có khả năng thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù xếp sau Ấn Độ và Mỹ, Việt Nam có điểm số vượt Indonesia, Malaysia và Thái Lan về chi phí lao động và sức hấp dẫn đầu tư. Đặc biệt, năng lực sản xuất và năng lượng của Việt Nam được đánh giá tương đương Trung Quốc – một lợi thế hiếm trong khu vực.

Bất động sản công nghiệp Việt Nam: Điểm sáng thay thế Trung Quốc - Ảnh 1.

Bất động sản công nghiệp Việt Nam: Điểm sáng thay thế Trung Quốc

Việt Nam còn sở hữu lợi thế về hội nhập sâu rộng với 16 FTA đang có hiệu lực, bao phủ 87% nền kinh tế thế giới. Điều này giúp hàng hóa "Made in Vietnam" dễ dàng tiếp cận thị trường toàn cầu và thu hút mạnh các nhà sản xuất dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Dự báo cung – cầu, Avison Young cho rằng áp lực tài chính và yêu cầu phát triển bền vững sẽ buộc các nhà sản xuất chú trọng hơn đến hiệu suất, tính linh hoạt và tốc độ. Ông Vũ Minh Chí, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Khu công nghiệp của Avison Young Việt Nam, nhận định ngoài các yếu tố truyền thống như vị trí, giá thuê hay chính sách ưu đãi, doanh nghiệp hiện quan tâm nhiều hơn tới dịch vụ pháp lý, hải quan và chứng nhận xuất xứ – nhằm vận hành nhanh và đáp ứng chuẩn xuất khẩu đa thị trường.

Phân khúc bất động sản xây sẵn như nhà xưởng, kho bãi, kho lạnh, trung tâm trung chuyển và giao hàng chặng cuối tiếp tục ghi nhận nhu cầu tăng cao. Các dịch vụ logistics cũng ngày càng chuyên nghiệp, từ xuất – nhập hàng, kiểm tra, dán nhãn, đóng gói đến thủ tục hải quan.

Nhu cầu thuê ngày càng chi tiết, chuyên môn hóa đang thúc đẩy thị trường chuyển dịch từ "lượng" sang "chất". Nhiều chủ đầu tư không chỉ phát triển hạ tầng cơ bản mà còn hướng đến mô hình khu công nghiệp xanh, logistics tích hợp, chuẩn ESG. Về vị trí, quỹ đất trong các khu thương mại tự do (FTZ), gần cảng nước sâu hoặc sân bay trong phạm vi 1–2 giờ di chuyển đang trở thành ưu tiên hàng đầu cho làn sóng đầu tư mới.

Tin liên quan

Việt Nam chuẩn bị đón sóng tỉ đô vào bất động sản công nghiệp

Việt Nam chuẩn bị đón sóng tỉ đô vào bất động sản công nghiệp

(NLĐO) - Các nghị quyết 02/NQ-CP và 68-NQ/TW đang tạo khung chính sách cho khu vực tư nhân và tập đoàn nội địa vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu

Chuyên gia nước ngoài nói gì về bất động sản công nghiệp Việt Nam trước áp lực thuế quan Mỹ?

(NLĐO)- Nếu xem dịch chuyển dòng vốn trong khu vực là cơ hội thì bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn không quá lo khi Mỹ áp thế 46%.

Bất động sản công nghiệp vẫn nóng

Bất động sản khu công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực thu hút nhiều nhà đầu tư trong bối cảnh các phân khúc khác phục hồi chậm

Trung Quốc bất động sản Việt Nam năng lực sản xuất Mỹ - Trung KCN Thương mại quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo