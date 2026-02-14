HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bỏ 2 tỉ đồng mua 2 con hổ về nấu cao

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một nhóm thanh niên chi 2 tỉ đồng mua 2 con hổ về nấu cao nhưng bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ

Ngày 14-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 13-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Đạt (SN 1974, ngụ thôn 7, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Doãn Sơn để điều tra, làm rõ hành vi mua bán động vật hoang dã bị cấm.

Bỏ 2 tỉ đồng mua 2 cá thể hổ về nấu cao - Ảnh 1.

Một phần cá thể hổ được công án phát hiện bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Hoàng Đình Đạt (SN 1974, ngụ thôn 7, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa) có biểu hiện vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã, liên quan đến các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức xác minh, làm rõ. 

Ngày 11-2, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Đạt. Tại khu vực hầm nhà, lực lượng công an phát hiện Đạt đang cất giữ 2 cá thể hổ đã được cấp đông cùng nhiều đồ vật, phương tiện là công cụ dùng để nấu cao.

Quá trình làm việc ban đầu, Đạt khai nhận đã sử dụng mạng xã hội zalo liên hệ với Nguyễn Doãn Sơn để mua 2 cá thể hổ đã bỏ nội tạng, tổng trọng lượng gần 400 kg, với số tiền giao dịch gần 2 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

