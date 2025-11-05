HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Bộ ba hài hước Chị Phiến, Dương Thanh Vàng, Ngọc Hoa tụ hội

Minh Khuê

(NLĐO) - Chị Phiến, Dương Thanh Vàng, Ngọc Hoa được mời lồng tiếng Việt cho phim Thái Lan "Sư thầy gặp sư lầy" (tựa tiếng Anh: Will you marry monk).

Nhà phát hành phim vừa tung ra trailer quảng bá với mở đầu là cảnh rượt đuổi của một đám thanh niên trẻ, ngang qua một cô học sinh nhỏ bé khiến cô sợ hãi. May thay, anh trai cô bé là Pae đã xuất hiện kịp thời để che chở.

Bộ ba Chị Phiến, Dương Thanh Vàng, Ngọc Hoa tụ hội - Ảnh 1.

Phim hài "Sư thầy gặp sư lầy"

Bộ ba Chị Phiến, Dương Thanh Vàng, Ngọc Hoa tụ hội - Ảnh 2.

Chị Phiến, Dương Thanh Vàng, Ngọc Hoa tham gia lồng tiếng Việt cho phim

Trailer của phim

Lớn lên, Pae lại trở thành nhà sư, đạo mạo, chín chắn. Trong khi đó, ba đệ tử còn lại của sư thì rất khác. Khi sư Pae nhận được lời mời sang Nhật dự đám cưới em gái với 4 cặp vé máy bay. Mọi việc bắt đầu dần lên cao trào từ khi một nhà sư Nhật - thầy Shin, đón các thầy trò tại sân bay. Sư Pae phát hiện ra đó chính là người mà em gái Aom sắp lấy làm chồng.

Hàng loạt những bất ngờ tiếp diễn khi 4 thầy trò khám phá ra đời sống "phong phú" của các nhà sư Nhật Bản, không những có thể kết hôn mà còn đi bar uống bia, giao du cùng "dân anh chị".

Dần dần, sư Pae và các đồ đệ càng thêm nghi ngờ và đề phòng thầy Shin, nhất là khi phát hiện thầy Shin tỏ ra thân thiết với một người phụ nữ có con và khi thầy bị một đám giang hồ chặn đường vì ân oán cũ.

Bộ ba người nổi tiếng: Chị Phiến, Dương Thanh Vàng và Ngọc Hoa giữ vai trò lồng tiếng Việt cho các nhân vật trong phim. Chị Phiến lồng tiếng cho nhân vật chú Song - đệ tử lớn tuổi nhất của sư Pae, cũng là người có vẻ "báo" nhất trong ba đệ tử.

Chị Phiến là Tiktoker đình đám, Dương Thanh Vàng cùng Ngọc Hoa đều là nghệ sĩ hài, thường mang đến tiếng cười cho khán giả.

Phim chính thức ra rạp từ ngày 14-11.

Bộ ba Chị Phiến, Dương Thanh Vàng, Ngọc Hoa tụ hội - Ảnh 3.

Một số cảnh trong phim

Bộ ba Chị Phiến, Dương Thanh Vàng, Ngọc Hoa tụ hội - Ảnh 4.

Bộ ba Chị Phiến, Dương Thanh Vàng, Ngọc Hoa tụ hội - Ảnh 5.

Bộ ba Chị Phiến, Dương Thanh Vàng, Ngọc Hoa tụ hội - Ảnh 6.

Bộ ba Chị Phiến, Dương Thanh Vàng, Ngọc Hoa tụ hội - Ảnh 7.

