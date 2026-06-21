Bộ ba laptop gaming mới tại thị trường Việt Nam

Theo đó, ROG Zephyrus Duo là laptop chơi game hai màn hình với màn hình phụ liền mạch, tự động nâng lên một góc tối ưu để tăng cường luồng khí tản nhiệt (AAS Plus) và tạo góc nhìn thoải mái. Zephyrus Duo hỗ trợ các game AAA cấu hình cao và đáp ứng hoàn hảo các luồng công việc render, đồ họa 3D phức tạp của giới sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Bộ đôi Zephyrus G14 và G16 sở hữu khung máy hợp kim nhôm cao cấp được chế tác bằng công nghệ CNC, giúp thiết bị đạt độ mỏng nhẹ nhưng vẫn bảo đảm sự cứng cáp, bền bỉ. Điểm nhấn của thế hệ năm nay là sự đầu tư mạnh vào chất lượng màn hình với độ phủ màu cao, độ tương phản sâu và tần số quét nhanh. Việc trang bị các thế hệ vi xử lý mới nhất tích hợp NPU (nhân xử lý AI) kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt thông minh ROG Intelligent Cooling giúp G14 và G16 duy trì hiệu suất ổn định, mát mẻ trong các phiên chơi game kéo dài hay khi xử lý các tác vụ AI phức tạp.

ROG Zephyrus Duo có giá từ 199,99 triệu đồng, ROG Zephyrus G14 và G16 có giá từ 53,99 triệu đồng.