Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Đồng Nai

Sáng 30-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phải có tầm nhìn chiến lược

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chỉ rõ, Đồng Nai có cơ hội vàng để bứt phá phát triển, trở thành một cực tăng trưởng năng động, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Nam và cả nước.

Song, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng khẳng định đây là thử thách, đòi hỏi Đảng bộ phải có tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của Đảng ủy phường Sài Gòn.ẢNH: PHAN ANH

Vì thế, yêu cầu Đồng Nai phải quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng 10%/năm; khẩn trương hoàn thành và rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với không gian và cơ hội phát triển mới. Trong đó, tập trung xây dựng 4 vùng trọng điểm và tập trung đầu tư hình thành các cụm, điểm du lịch trọng điểm như dự thảo nghị quyết đã xác định.

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm các ông bà: Tôn Ngọc Hạnh, Võ Tấn Đức, Huỳnh Thị Hằng, Thái Bảo; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 68 người; trong đó, 15 người được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã diễn ra cùng ngày. Tại đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh gồm 72 ủy viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 19 ủy viên, các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: bà Nguyễn Thị Hương (Phó Bí thư Thường trực), ông Vương Quốc Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Việt Oanh (Chủ tịch HĐND tỉnh).

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái (SN 1969), quê Hưng Yên; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV; trình độ cử nhân quân sự, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Làm tốt rồi thì làm tốt hơn

Chiều cùng ngày, Đảng ủy phường Sài Gòn (TP HCM) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5: sơ kết công tác quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025.

Trong quý III/2025, Đảng ủy đã lãnh đạo UBND phường triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác 6 tháng cuối năm; tổng thu ngân sách đến 31-8 đạt gần 143 tỉ đồng.

Phường kịp thời ban hành quyết định, tổ chức lễ công bố thành lập và bổ nhiệm chức danh quản lý cho các đơn vị trực thuộc; triển khai tặng quà Quốc khánh 2-9 đến 35.926/37.883 nhân khẩu (đạt 94,83%). Công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, chăm lo chu đáo cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo.

9 tháng đầu năm 2025, phường Sài Gòn đã giải quyết 13.528/14.430 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt 93,7% với tỉ lệ hồ sơ trả đúng hẹn đạt 100%. Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 1.644/1.788 hồ sơ, đạt 91,9%. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố và liên thông, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - đánh giá cao những kết quả mà phường Sài Gòn đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2025, nhất là trong việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Điển hình như bảo đảm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Từ những kết quả trên, Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị phường Sài Gòn tiếp tục phát huy, làm hình mẫu cho các xã, phường khác.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, các phường, xã trên địa bàn thành phố có tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ, giải quyết công việc còn lúng túng, ngán ngại. Dẫn chứng ở lĩnh vực giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết đang gặp ách tắc, nhất là đối với các tuyến đường quan trọng. Có địa phương có cán bộ chuyên môn cấp phòng nhưng chủ tịch xã không dám quyết; có địa phương có chủ tịch xã có chuyên môn nhưng thiếu cán bộ cấp phòng, khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm lại.

"Giải phóng mặt bằng chậm thì công trình, dự án chậm, khiến đầu tư công chậm lại và tốc độ tăng trưởng của thành phố cũng chậm lại, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số" - Chủ tịch UBND TP HCM nói.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị phường Sài Gòn tiếp tục đi đầu, kiểu mẫu trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, công tác an sinh xã hội... "Phường đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa" - Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết phường Sài Gòn có nhiều lợi thế, nhất là hệ thống trung tâm mua sắm, khách sạn cao cấp nên có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Phường Sài Gòn đã thông qua 5 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I. Do đó, Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị phường nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cụ thể hóa thành những chương trình, đề án cụ thể.

Phát biểu tiếp thu, ông Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, mong lãnh đạo TP HCM quan tâm, chỉ đạo 5 chương trình trọng tâm của phường, trong đó có chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Nguyễn Tấn Phát, phường Sài Gòn muốn xây dựng một số trung tâm thương mại tự do, chủ yếu miễn thuế, giảm thuế, cho khách sử dụng ngoại tệ để mua sắm nhằm thu hút khách nước ngoài, thu hút ngoại tệ. Bởi đây là cách kích cầu nhanh nhất, giúp tăng trưởng, trên cơ sở địa bàn phường có 10 trung tâm thương mại, 6 siêu thị lớn.

Phường Sài Gòn còn có hạ tầng đầy đủ, có điều kiện quản lý đô thị thông minh nên mong lãnh đạo TP HCM quan tâm, tạo điều kiện cho phường thực hiện đô thị thông minh.