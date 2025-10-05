Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sáng 5-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định ông Lê Ngọc Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ mới.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, ông Trần Vũ Khiêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị gồm 62 thành viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 17 thành viên.

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, gồm: ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Trần Vũ Khiêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Các Phó Chủ nhiệm gồm: ông Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực; ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Anh Quý.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 4 và 5-10, với sự tham dự của 448 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 128.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hơn 440 đại biểu, đại diện cho hơn 128.700 đảng viên toàn tỉnh, tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 5-10.

Đại hội tiến hành tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025-2030; đồng thời tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đây là đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị để hình thành tỉnh Quảng Trị (mới) và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển của địa phương.

Các đại biểu Trung ương, địa phương tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Đại hội lần này xác định chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung".

Phương châm hành động được đề ra là: "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển".

Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Trị phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước. Ba khâu đột phá chiến lược được xác định gồm: Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thu hút các dự án động lực; Phát triển khoa học – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở.