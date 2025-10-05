Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sáng 5-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định ông Lê Ngọc Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ mới.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh 2.

Ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, ông Trần Vũ Khiêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị gồm 62 thành viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 17 thành viên.

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, gồm: ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Trần Vũ Khiêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Các Phó Chủ nhiệm gồm: ông Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực; ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Anh Quý.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 4 và 5-10, với sự tham dự của 448 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 128.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 3.

Hơn 440 đại biểu, đại diện cho hơn 128.700 đảng viên toàn tỉnh, tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I.

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 4.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 5-10.

Đại hội tiến hành tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025-2030; đồng thời tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đây là đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị để hình thành tỉnh Quảng Trị (mới) và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển của địa phương.

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh 4.

Các đại biểu Trung ương, địa phương tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Đại hội lần này xác định chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung".

Phương châm hành động được đề ra là: "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển".

Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Trị phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước. Ba khâu đột phá chiến lược được xác định gồm: Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thu hút các dự án động lực; Phát triển khoa học – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tin liên quan

Ông Trần Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ông Trần Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

(NLĐO) - Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Phong làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

(NLĐO) – Ông Trần Phong - Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Phong được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

(NLĐO) - Ông Trần Phong - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Quảng Trị bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Văn Phương bí thư Quảng Trị Đại hội Đảng bộ Quảng Trị Đại hội Đảng 2025-2030 Bí thư Thành uỷ Huế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo