Bỏ chục tỉ mua shophouse ở Đà Nẵng, nhiều người vẫn phải “sống chui”

Các căn shophouse (nhà phố thương mại) tại Khu A – Dự án Khu phức hợp Đô thị thương mại Cao tầng Phương Trang (gọi tắt là dự án, tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cũ, nay là phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) có giá thị trường lên đến 25 tỉ đồng.

Tuy nhiên, dù đã thanh toán 100% số tiền, nhiều hộ dân vẫn chịu cảnh "sống chui" vì không có sổ đỏ.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân có shophouse tại dự án, từ năm 2016, họ đã ký hợp đồng mua bán, đặt cọc các lô đất tại khu A với Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Hai Hạnh (đơn vị được chủ đầu tư ủy quyền thực hiện việc thương lượng, lập, ký hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng với khách hàng).

Các khách hàng đã đóng đến 95% tiền đất theo đúng hợp đồng.

Đến năm 2017, khi dự án được cơ quan chức năng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, quy định buộc phải xây dựng xong nhà mới được bán. Người dân tiếp tục chấp nhận ký phụ lục hợp đồng xây nhà liền kề và nộp đủ 100% tiền xây dựng nhà cho Công ty Hai Hạnh.

Đến khoảng năm 2020-2022, các hộ dân lần lượt được bàn giao nhà. Tuy nhiên, sổ đỏ vẫn không thấy đâu.

"Suốt nhiều năm qua, không chỉ không giao sổ, Công ty Hai Hạnh còn thông báo phía chủ đầu tư đã thay đổi ủy quyền, chuyển sang giao dịch mua bán với Công ty Hai Hạnh. Yêu cầu chúng tôi phải nộp thêm tiền với giá 30 triệu đồng/m2, có nơi phải nhân thêm hệ số 1,2, tức phải nộp thêm cả tỉ đồng" - đại diện khách hàng bức xúc nói.

Không có sổ đỏ khiến nhiều người dù đã ở ổn định trong các căn shophouse, vẫn không thể đăng ký tạm trú, tạm vắng, con đi học phải ở địa chỉ cũ, còn muốn thế chấp vay vốn hoặc cho thuê thì người thuê cũng ngần ngại.

"Nhà nước đang có chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trong 90 ngày để phục vụ quản lý, cải cách hành chính, chúng tôi cũng không thể tham gia khai báo lên dữ liệu đất đai được vì chưa có sổ đỏ", người dân bày tỏ.

Tương tự, một khách hàng khác là ông L.H. cho hay cuối năm 2024 ông nhận được thông báo của Công ty Hai Hạnh về hợp tác thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Theo đó, ông phải "hỗ trợ" công ty thêm hơn 1,2 tỉ đồng để "nhanh chóng thực hiện việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất".

"Công ty Hai Hạnh đã nhiều lần gửi công văn hứa hẹn sang sổ từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác mà vẫn không trả sổ theo thỏa thuận khiến gia đình tôi bị khủng hoảng tinh thần, thiệt hại không thể kể xiết", ông H. bức xúc.

Công ty Hai Hạnh nói gì?

Theo tìm hiểu, trong thông báo gửi đến khách hàng, Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Hai Hạnh cho biết từ năm 2016 được Công ty CP Đầu tư Phương Trang ủy quyền cho để thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng đặt cọc, nhận tiền đặt cọc của khách hàng có nhu cầu đảm bảo cho việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất tại khu A của dự án khi các điều kiện để chuyển nhượng đáp ứng.

"Tuy nhiên, do bị tác động từ các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan dẫn đến Công ty Phương Trang (chủ đầu tư dự án) đã thay đổi từ việc ủy quyền chuyển sang thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng 103 lô đất tại khu A cho Công ty Hai Hạnh với đơn giá đất 30 triệu đồng/m2, cao hơn nhiều so với đơn giá Công ty Hai Hạnh đã ký hợp đồng đặt cọc mua bán với khách hàng"- thông báo nêu rõ.

Do đó, công ty này thông báo cho khách hàng các khoản tiền nộp thêm để thanh toán cho chủ đầu tư, hoàn thành việc chuyển nhượng bất động sản và bàn giao sổ đỏ…

Được biết, còn khoảng 54 căn hộ chưa được bàn giao sổ đỏ cho người dân. Động thái mới nhất, Công ty Hai Hạnh cho biết vừa có báo cáo cơ quan chức năng của thành phố. Vướng mắc chính là phía chủ đầu tư yêu cầu phải nộp thêm tiền.

Công ty Hai Hạnh đang kiến nghị cơ quan liên quan hỗ trợ, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn.