Bộ Công an bỏ đề xuất giảm tiền phạt người vi phạm nồng độ cồn mức tối thiểu

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.



Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: Đ.H.

Nội dung đáng chú ý trong dự thảo mới nhất đang được thẩm định là việc Bộ Công an đã bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền so với Nghị định số 100 năm 2019 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123 năm 2021) đối với vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Theo đó, Ban soạn thảo đề xuất đối với người điều khiển ôtô, dự thảo đề xuất vi phạm ngưỡng thấp nhất sẽ bị phạt 6-8 triệu đồng và bị trừ 3 điểm giấy phép lái xe (GPLX), ngưỡng tiếp theo phạt 16-18 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX, ngưỡng cao nhất phạt 30-40 triệu đồng và trừ 12 điểm GPLX (trừ hết điểm).

Đối với người điều khiển xe máy, dự thảo đề xuất vi phạm ngưỡng thấp nhất sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng và bị trừ 3 điểm GPLX, ngưỡng tiếp theo phạt 4-5 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX, ngưỡng cao nhất phạt 6-8 triệu đồng và trừ 12 điểm GPLX (trừ hết điểm).

Như vậy, tại dự thảo này, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn theo đề xuất của Bộ Công an không có gì thay đổi so với quy định hiện hành tại Nghị định 100 năm 2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123 năm 2021).

Tại dự thảo trước đó, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền từ 0,8-1 triệu đồng đối với người điều khiển xe ôtô vi phạm nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở, thay vì phạt 6-8 triệu đồng như hiện hành. Đây là mức vi phạm tối thiểu trong quy định về xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

Đối với xe môtô, gắn máy, dự thảo mới nhất cũng đề xuất phạt tiền từ 2-3 triệu đồng (tức giữ nguyên mức đang áp dụng) đối với người lái xe môtô, xe gắn máy, các loại xe tương tự trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá mức tối thiểu. Ở dự thảo nghị định hồi tháng 8, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng.