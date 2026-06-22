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Thời sự Xã hội

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn tổ chức xuất cảnh, di cư trái phép với chi phí tới 1,2 tỉ đồng/người

P.Dương

(NLĐO)- Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn xuất cảnh hợp pháp, rồi bố trí trốn ở lại hoặc cư trú bất hợp pháp với chi phí từ 400 triệu đến 1,2 tỉ đồng/người.

Bộ Công an vừa thông tin cảnh báo về hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép; khuyến cáo người dân về những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn tổ chức xuất cảnh, di cư trái phép với chi phí tới 1,2 tỉ đồng/người - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng bàn giao, tiếp nhận công dân xuất cảnh trái phép bị trục xuất

Bộ Công an cho biết thời gian qua, hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép diễn ra ở phạm vi rộng, liên quan nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các đối tượng tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh sang các nước sau đó trốn ở lại.

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Với thủ đoạn lợi dụng việc miễn thị thực, hoặc thu xếp xin thị thực du lịch, giấy tờ cư trú giả của các nước cho khách xuất cảnh hợp pháp, rồi bố trí trốn ở lại hoặc sang các nước để cư trú bất hợp pháp với chi phí từ 400 triệu đến 1,2 tỉ đồng/người.

Với phương thức lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo về việc tuyển dụng lao động đi nước ngoài với việc nhẹ, lương cao, thủ tục đơn giản (chỉ cần cung cấp giấy tờ tùy thân, hộ chiếu…); thời gian xuất cảnh nhanh; hướng dẫn cách thức khai báo để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; hứa hẹn sẽ tiếp tục tổ chức cho đi nước ngoài khi bị từ chối nhập cảnh hoặc trục xuất; quá trình liên lạc, thỏa thuận với khách thường sử dụng sim rác, qua tài khoản mạng xã hội ẩn danh, giao dịch chuyển, nhận tiền trực tiếp (không có biên nhận hoặc có văn bản hợp thể hiện việc thu tiền để đi xuất khẩu lao động, đặt cọc chống trốn,…) hoặc qua tài khoản ngân hàng mang tên người khác, qua các dịch vụ chuyển tiền trung gian,…

Bộ Công an cảnh báo với hành vi thủ đoạn trên người dân có thể vi phạm vào Điều 349 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép hoặc Điều 347 về tội vi phạm quy định về xuất nhập cảnh trái phép.

Công dân bị lợi dụng xuất nhập cảnh trái phép sẽ gặp nhiều rủi ro như trở thành người cư trú bất hợp pháp, không được hưởng các chính sách y tế, an sinh xã hội; không được cơ quan pháp luật bảo vệ khi phát sinh tranh chấp với các cơ sở sử dụng lao động, gây khó khăn trong công tác lãnh sự khi xảy ra những vấn đề pháp lý; việc người dân thông qua các đường dây tổ chức đi nước ngoài trái phép thậm chí có nguy cơ bị ảnh hưởng đến tính mạng trên hành trình di cư, bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dễ trở thành nạn nhân bị mua bán, bóc lột lao động, bị ép buộc phạm tội hoặc làm nô lệ tình dục, đe dọa xâm hại nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần mà không được pháp luật nước sở tại bảo vệ.

Để phòng ngừa, tránh trở thành nạn nhân để các đối tượng lợi dụng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu, nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, di cư trái phép, mua bán người và những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Khi có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài, người dân cần liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các Công ty du lịch, xuất khẩu lao động uy tín, có giấy phép lữ hành quốc tế, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục; không nghe và làm theo các đối tượng môi giới, tổ chức.

Đối với những người bị hại cần xóa bỏ tâm lý mặc cảm, sợ bị trả thù, sợ ảnh hưởng đến danh dự nên không khai báo, khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác xác minh, giải quyết vụ việc liên quan.

Không tiếp tay, tham gia các hoạt động môi giới, tổ chức, đưa dẫn, giúp sức, xúi giục người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép; kịp thời thông báo, tố giác các đối tượng có hoạt động tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép cho cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra, xử lý.

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