Bộ Công an chính thức tiếp nhận bàn giao sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Chiều 27-2, tại trụ sở Bộ Công an, đã diễn ra lễ bàn giao công tác quản lý nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải (GTVT).



Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm và Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm ký, trao biên bản bàn giao công tác quản lý nhà nước về sát hạch và cấp GPLX.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm cùng Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đã ký, bàn giao nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về sát hạch, cấp GPLX giữa Bộ Công an và Bộ GTVT.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết việc tổ chức lễ bàn giao chức năng quản lý nhà nước về công tác sát hạch và cấp, đổi GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an là một bước chuyển quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sau khi tiếp nhận, Bộ Công an đề nghị Bộ GTVT tiếp tục phối hợp và hỗ trợ để hoàn tất quá trình chuyển giao. Trên cơ sở đó, Bộ Công an sẽ tổ chức triển khai công tác này một cách khoa học, hiệu quả và không gián đoạn; bảo đảm công bằng, minh bạch trong quá trình sát hạch và cấp, đổi GPLX. Đồng thời, không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong và ngoài nước.

Để thực hiện chủ trương chuyển giao, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm cho biết Bộ GTVT chuyển giao nhiệm vụ theo nguyên tắc bàn giao đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời các hồ sơ tài liệu có liên quan; đảm bảo công tác sát hạch, cấp GPLX được thực hiện liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm cho biết thêm sau khi hoàn thành việc chuyển giao nhiệm vụ, Bộ GTVT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để đảm bảo sự đồng bộ giữa công tác đào tạo với công tác sát hạch, cấp GPLX, đảm bảo an toàn trật tự giao thông đường bộ.

Theo Cục CSGT, về nguyên tắc bàn giao, hai bộ tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ công tác sát hạch, cấp GPLX; giao Cục CSGT tiếp nhận, thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam, cấp tỉnh giao công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận, thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Sở GTVT.

Về thủ tục và cách thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị đổi giấy phép lái xe được cơ bản giữ nguyên, các thành phần hồ sơ đổi GPLX khi Bộ Công an tiếp nhận chuyển giao. Người dân hoàn toàn có thể làm các thủ tục cấp đổi GPLX bình thường trong giai đoạn này.

Theo Cục CSGT, có 2 hình thức tiếp nhận là tiếp nhận trực tiếp và tiếp nhận trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Công an và công an các đơn vị địa phương sẽ có công bố danh mục địa điểm tiếp nhận trực tiếp và địa chỉ cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết thực hiện.

Để rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Công an sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa hồ sơ, giảm tối đa việc xuất trình các hồ sơ, giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục đổi, cấp lại GPLX. Tự động tích hợp giấy phép lái xe của người dân khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại lên các ứng dụng trên môi trường điện tử để làm tài nguyên cho việc cấp đổi lần sau.

Bên cạnh đó, Cục cũng phối hợp với Bộ Y tế để cung cấp giấy khám sức khỏe điện tử. Theo đó, người dân khi sắp hết hạn giấy phép lái xe chỉ cần đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tờ khai đề nghị cấp, đổi GPLX.

Phòng CSGT tổ chức in và trả giấy phép lái xe trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc trả GPLX được thực hiện tại phòng CSGT hoặc Công an cấp xã nơi được bố trí điểm tiếp nhận hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân.