Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cảnh báo rủi ro khó lường khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Nguyễn Hưởng - Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bộ Công an và chuyên gia cho rằng việc đăng tải công khai ảnh thẻ cử tri lên không gian mạng có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Ngày 15-3, Bộ Công an cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội.

Người dân đăng ảnh cử tri lên mạng xã hội. Ảnh: Bộ Công an

Thẻ cử tri có nhiều thông tin quan trọng

Theo Bộ Công an, bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân, được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ trong việc lựa chọn những người đại diện tham gia cơ quan quyền lực nhà nước.

Bộ Công an cho biết, sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, nhiều người dân có thói quen chụp ảnh thẻ cử tri và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo… để lưu giữ kỷ niệm hoặc chia sẻ với bạn bè, người thân. 

Tuy nhiên, hình ảnh thẻ cử tri thường hiển thị nhiều thông tin quan trọng như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, số căn cước công dân, đơn vị bầu cử… Việc đăng tải công khai những hình ảnh này trên không gian mạng có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Các thông tin cá nhân nếu bị thu thập, khai thác trái phép có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng vào nhiều mục đích như lừa đảo, giả mạo danh tính, mua bán dữ liệu cá nhân hoặc đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cá nhân liên quan.

Để bảo vệ thông tin cá nhân và góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, Bộ Công an khuyến cáo người dân không đăng tải công khai hình ảnh thẻ cử tri khi chưa che hoặc làm mờ các trường thông tin quan trọng.

Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trước các hành vi thu thập thông tin cá nhân trên mạng, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Công an khuyến cáo, việc chia sẻ thông tin có trách nhiệm trên mạng xã hội không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, an toàn, đặc biệt trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đăng ảnh thẻ cử tri: Nên che các thông tin nhạy cảm

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, cho biết việc công khai đầy đủ thông tin cá nhân, đặc biệt là số căn cước công dân, ngày sinh hay địa chỉ cư trú tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trường hợp người dân muốn chia sẻ niềm vui đi bầu cử trên mạng xã hội thì nên che các thông tin nhạy cảm như số CCCD, nơi cư trú, ngày tháng năm sinh.

Một tài khoản đăng tải hàng loạt thẻ cử tri lên mạng xã hội

Ông Thắng cho hay khi các dữ liệu được thu thập do chính cử tri đăng tải cùng nhiều nguồn khác nhau, đối tượng xấu có thể giúp kẻ xấu xây dựng hồ sơ thông tin khá chi tiết về một cá nhân hoặc một gia đình.

"Từ địa chỉ và thông tin cá nhân, họ có thể xác định nơi ở, hoạt động kinh doanh của gia đình, những người sống trong nhà… Sau đó tiếp tục phân tích để xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi mà người dân không thể lường trước được" - ông Thắng nói.

Một chuyên gia an ninh mạng khác cũng cho rằng việc lộ lọt thông tin cá nhân trên thẻ cử tri có thể dẫn tới nhiều tình huống lừa đảo ngay lập tức.

Chẳng hạn, các đối tượng có thể giả mạo cơ quan chức năng gọi điện hoặc nhắn tin thông báo lá phiếu không hợp lệ, yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn hoặc truy cập vào đường link lạ để xác minh.

Ngoài ra, kẻ gian cũng có thể giả mạo shipper giao hàng đến địa chỉ được công khai trên thẻ cử tri, từ đó tìm cách chiếm đoạt tiền.

"Có rất nhiều kịch bản lừa đảo có thể xảy ra mà chúng ta không lường trước được. Khi kịch bản được xây dựng đủ tinh vi, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu mất cảnh giác" - chuyên gia cảnh báo.

Theo số liệu từ Bộ Công an, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, Việt Nam đã xảy ra 24.295 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại gần 40.000 tỉ đồng.

Bộ Công an cảnh báo chiêu phạm tội mới nhất

Bộ Công an cảnh báo chiêu phạm tội mới nhất

(NLĐO)- Theo Bộ Công an, người dân cần cẩn thận với các giấy tờ tùy thân của mình, tránh bị kẻ gian lợi dụng sao chụp để sử dụng với mục đích phạm tội.

Bộ Công an cảnh báo lừa đảo trong lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

(NLĐO)- Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các lĩnh vực kinh tế như tài chính, chứng khoán, đầu tư, phát hành trái phiếu doanh nghiệp... với thủ đoạn hết sức tinh vi, gây ra hậu quả thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp

Bộ Công an cảnh báo lừa đảo "Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến"

(NLĐO)- Nhiều người tự xưng "chuyên gia đọc lệnh", "thợ đục sàn" và khoe có thu nhập cao từ sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để lôi kéo nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản.

bầu cử Bộ Công an lộ thông tin cá nhân in thẻ cử tri
