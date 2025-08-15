HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Công an có cơ chế đặc thù để lựa chọn nhà đầu tư sân bay Gia Bình

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 3 ngày 14-8 về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nghị quyết này quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thực hiện theo phương thức đối tác công tư.

Bộ Công an có cơ chế đặc thù để lựa chọn nhà đầu tư sân bay Gia Bình- Ảnh 1.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Nghị quyết nêu rõ các dự án quy định ở trên được thực hiện các thủ tục về điều chỉnh quy hoạch, khởi công xây dựng công trình đồng thời với thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; chịu trách nhiệm hoàn thiện các điều kiện về khởi công xây dựng công trình các dự án quy định ở trên theo quy định của pháp luật trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công.

Theo nghị quyết, Bộ Công an quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật về đấu thầu trước khi Quốc hội quyết nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đồng thời, Bộ Công an chuyển giao nguyên trạng diện tích đất và các hạng mục công trình đã đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng Sân bay Gia Bình cho UBND tỉnh Bắc Ninh để tỉnh bàn giao nguyên trạng các tài sản này cho nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án.

Nhà đầu tư thực hiện dự án chịu trách nhiệm hoàn trả các chi phí Bộ Công an đã thực hiện cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và chi phí UBND tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện để thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự án không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về PPP. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được áp dụng theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và được xác định trong quyết định phê duyệt dự án.

Theo nghị quyết, Bộ Công an là cơ quan chủ quản đồng thời là cơ quan có thẩm quyền của dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị dự án, ký kết hợp đồng dự án và cân đối, bố trí vốn để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo nội dung hợp đồng BT đã ký.

Theo Nghị quyết, các dự án sau đây được thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất: Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 3 dự án trên được áp dụng theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và được xác định trong quyết định phê duyệt dự án. Các dự án không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về PPP.

UBND tỉnh Bắc Ninh là cơ quan có thẩm quyền của các dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị dự án, quyết định lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án và cân đối, bố trí quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo Hợp đồng BT đã ký.

Ngoài ra, Nghị quyết số 3 cũng đã quy định các cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, môi trường, đất đai đối với các dự án nêu trên. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14-8 đến khi các dự án được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù hoàn thành.

sân bay Gia Bình cảng hàng không quốc tế Bộ Công an cơ chế đặc thù Chính phủ nghị quyết số 3
