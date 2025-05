Bộ Công an: Có thiếu sót khi điều tra vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long

Chiều 6-5, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2025, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành văn bản kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) và hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án xảy ra tại huyện Trà Ôn theo đúng quy định pháp luật và chưa khởi tố vụ án.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, qua rà soát sơ bộ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy có một số thiếu sót, chưa chặt chẽ trong quá trình điều tra vụ việc của một số cơ quan tiến hành tố tụng. Quan điểm của Bộ Công an là điều tra, làm rõ vụ việc, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên khuyến cáo hiện nay có một số thông tin về vụ việc chưa chính xác được đăng tải trên mạng xã hội, người dân cần theo dõi các thông tin chính thức từ Bộ Công an.

Theo hồ sơ vụ tai nạn, ngày 4-9-2024, ông Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải chạy trên tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi đến ấp Vĩnh Lợi, phía trước xe tải của ông Trung có xe bán tải đang đậu sát lề đường nên ông bật đèn xin đường để vượt qua.

Lúc này, bên phía phần đường ngược lại có 2 xe đạp điện do nữ sinh N. và Tr. đang chạy. Thấy xe tải, nữ sinh N. dừng lại. Cùng lúc, xe đạp điện của Tr. chạy phía sau tông trúng xe N.. Tr. ngã ra đường và bị bánh trước xe tải do ông Trung điều khiển cán qua tử vong.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Trà Ôn cho rằng "nguyên nhân chính của vụ tai nạn giao thông là do cháu Tr. điều khiển xe đạp điện không chú ý quan sát", còn tài xế Trung chỉ đi không đúng phần đường quy định, tức vi phạm hành chính.

Trong khi đó, Viện Kiểm sát và TAND huyện Trà Ôn cùng quan điểm khi cho rằng lỗi trong vụ tai nạn giao thông là của tài xế Trung, do tài xế này vượt xe không đảm bảo an toàn, còn cháu Tr. không chú ý quan sát là lỗi vi phạm hành chính.

Sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ.

Cuối cùng, cơ quan chức năng thống nhất lỗi chính gây ra tai nạn là do cháu Tr. điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề; không chú ý quan sát phía trước nên bánh xe đạp điện của nữ sinh này va chạm với xe đạp điện của cháu N. đang dừng phía trước. Xe của tài xế Trung chạy tới không xử lý kịp đã chèn qua người của cháu Tr. khiến cháu bị thương dẫn đến tử vong. Do đó, Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án.

Thời gian sau đó, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (bố nạn nhân Tr.) đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng về việc giải quyết vụ tai nạn này.