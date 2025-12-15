Bộ Công an đang điều tra, xác minh 3 dự án gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng

Chiều 15-12, tại buổi họp báo Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đã thông tin về những sai phạm tại dự án trụ sở mới Bộ Ngoại giao.



Dự án trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao (số 2 Lê Quang Đạo, Hà Nội). Ảnh: Hữu Hưng

Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục C03, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục C03 nghiên cứu, xác minh các sai phạm, căn cứ theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, đại diện C03, cho biết cơ quan đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm của các bị can gây thất thoát hơn 760 tỉ đồng. C03 đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu hồi tài sản và sớm kết luận điều tra.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 528/KL-TTCP về thanh tra dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam (cũ).

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đến Bộ Công an để xem xét, điều tra xử lý.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với bộ trưởng, thứ trưởng được phân công phụ trách 2 dự án theo từng thời kỳ liên quan đến các vi phạm, sai phạm nêu trong kết luận.

Theo Thanh tra Chính phủ, số tiền thiệt hại và lãng phí tại 2 dự án này lên đến hơn 1.200 tỉ đồng.

Còn dự án trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao (số 2 Lê Quang Đạo, Hà Nội) có tổng diện tích 8 ha, gồm 3 khối nhà, thời gian hoàn thành được gia hạn điều chỉnh từ 2014 đến 2025 nhưng đến nay dự án vẫn dang dở.

Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã chỉ định thầu trái quy định 20 gói thầu với tổng giá trị hơn 4.388 tỉ đồng, vượt 904 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu được phê duyệt. Thanh tra Chính phủ cũng xác định việc dự án dừng thi công (từng giai đoạn), kéo dài hơn 10 năm gây lãng phí số vốn Nhà nước đã chi cho dự án hơn 4.000 tỉ đồng.

Vụ việc sau đó đã được chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sai phạm tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao được xem là bài học đắt giá về công tác quản lý đầu tư công, cho thấy yêu cầu cấp thiết phải siết chặt kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm trong sử dụng ngân sách nhà nước, tránh để xảy ra thất thoát, lãng phí kéo dài.