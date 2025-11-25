Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Dự thảo Thông tư, thí sinh chỉ cần hoàn thành 3 phần thi lý thuyết; thi thực hành lái xe trong hình và thi thực hành lái xe trên đường sẽ đạt.

Bộ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Đáng chú ý trong dự thảo này, Bộ Công an đề xuất bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe.

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe - Ảnh 1.

Thí sinh làm bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe. Ảnh minh hoạ

Tại khoản 2 Điều 8 Dự thảo Thông tư, Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định về xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 12/2025 như sau:

Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch. Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết sẽ không được sát hạch thực hành lái xe trong hình và không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình sẽ không được sát hạch lái xe trên đường.

Còn Thông tư 12/2025 hiện hành quy định xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE như sau: Đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường;

Nếu Dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025 được thông qua, thí sinh chỉ cần hoàn thành 3 phần thi lý thuyết; thi thực hành lái xe trong hình và thi thực hành lái xe trên đường sẽ đạt.

Ngoài ra, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 12/2025 còn bổ sung một số điều. Trong đó có việc bổ sung khoản 3 vào Điều 15 như sau: "Đối với trường hợp sát hạch nâng hạng, giấy phép lái xe phải còn điểm, còn hiệu lực, không để xảy ra tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng tính từ thời điểm được cấp xác nhận hoàn thành khóa đào tạo đến thời điểm tổ chức sát hạch lái xe".

Bổ sung khoản 6 vào Điều 12: "Trường hợp thí sinh có nhu cầu sát hạch cấp giấy phép lái xe, sát hạch lại, sát hạch do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng có nhu cầu sát hạch để cấp giấy phép lái xe xuống hạng thấp hơn hạng được đào tạo, hạng trong giấy phép lái xe; phải khai rõ tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai".

Tin liên quan

Tài xế sẽ phải kiểm tra lý thuyết, mô phỏng khi bị trừ hết điểm bằng lái

Tài xế sẽ phải kiểm tra lý thuyết, mô phỏng khi bị trừ hết điểm bằng lái

(NLĐO)- Theo thông tư số 65 năm 2024 của Bộ Công an, trường hợp người có bằng lái xe ôtô bị trừ hết điểm sẽ phải kiểm tra lý thuyết, kiến thức pháp luật

Có bỏ thi mô phỏng đối với bằng lái xe ô tô?

(NLĐO) - Bộ GTVT cho biết đã điều chỉnh cập nhật một số tình huống mô phỏng khi thi bằng lài xe ô tô phù hợp thực tế nên hiện nay tỉ lệ đạt nội dung sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông rất cao

Sẽ không bỏ phần thi mô phỏng lái xe ôtô?

(NLĐO) - Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ không bỏ phần thi mô phỏng lái xe ôtô, thay vào đó sẽ điều chỉnh các tình huống phù hợp với thực tế.

sát hạch lái xe thi bằng lái xe Bộ Công an giấy phép lái xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo