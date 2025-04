Bộ Công an đề xuất bỏ Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Theo quy định hiện hành, hệ thống cơ quan điều tra bao gồm: Cơ quan điều tra của Công an Nhân dân, cơ quan điều tra trong Quân đội Nhân dân, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (gồm cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao và cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương).



Trụ sở VKSND tối cao. Ảnh minh hoạ

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất bỏ quy định về cơ quan điều tra của VKSND tối cao. Theo đó, Hệ thống cơ quan điều tra sẽ chỉ còn cơ quan điều tra của Công an Nhân dân và cơ quan điều tra trong Quân đội Nhân dân.

Trong đó, cơ quan điều tra của Công an Nhân dân sẽ rút gọn từ 3 cấp như quy định hiện hành (gồm Bộ Công an, cấp tỉnh và cấp huyện) xuống còn 2 cấp là Bộ Công an và cấp tỉnh.

Cùng với việc bỏ quy định về cơ quan điều tra của VKSND tối cao, nhiệm vụ tiến hành điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (thuộc thẩm quyền xét xử của TAND) sẽ được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Đối với cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, dự thảo giữ nguyên như quy định hiện hành, trong đó cơ quan điều tra hình sự gồm 3 cấp: Bộ Quốc phòng, cấp quân khu và cấp khu vực. Cơ quan An điều tra Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ tiến hành điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự), thay cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương như hiện nay.

Bộ Công an cho hay thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an đã có sự thay đổi, trong đó không tổ chức công an cấp huyện. Do đó, Về tổ chức Cơ quan điều tra của Công an Nhân dân, theo dự thảo, chỉ còn cơ quan điều tra ở công an cấp tỉnh.

Chính phủ cũng ban hành các nghị định quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vì vậy tên gọi của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư) có sự thay đổi.

Chưa kể, thực tế thi hành các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của luật hiện hành đang bộc lộ những khó khăn nhất định.

Một số thẩm quyền trong thực hiện các hoạt động tố tụng còn hạn chế và một số quy định còn chưa phù hợp với các quy định của bộ luật Tố tụng hình sự gây ra vướng mắc khi áp dụng trên thực tế.

Với những lý do trên, Bộ Công an khẳng định việc nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự là yêu cầu cấp thiết, khách quan.