Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe máy, khởi điểm 5 triệu đồng

Nhằm chuẩn bị cho Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an vừa có dự thảo báo cáo Quốc hội giải trình một số nội dung của dự luật được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 vừa qua.



Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe máy. Ảnh minh hoạ

Theo Bộ Công an, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe, từ ngày 15-9-2023 đến hết tháng 2-2024, ngành tổ chức đấu giá trực tuyến 15.185 biển số xe ôtô, trong đó có 14.062 biển số xe ôtô trúng đấu giá được khách hàng nộp, với số tiền gần 1.400 tỉ đồng.

Bộ Công an cho biết việc đấu giá biển số xe ôtô đáp ứng được nhu cầu của người dân, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu, đồng thời khai thác tài sản công có hiệu quả, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, việc đấu giá biển số được dư luận xã hội rất quan tâm và đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, Bộ Công an cho rằng việc đấu giá hiện vẫn ở diện hẹp đó là ôtô cá nhân, chưa áp dụng rộng rãi đối với loại biển số xe ôtô khác và biển số môtô, xe gắn máy. Do vậy việc này, chưa đáp ứng hết được nguyện vọng của người dân có nhu cầu sở hữu biển số xe theo sở thích.

Bên cạnh đó, việc thí điểm đấu giá biển số xe ôtô được thực hiện đến hết tháng 7-2026, sau thời điểm này nếu có tiếp tục thực hiện phải sửa Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Do đó, Bộ Công an cho rằng thời điểm này cần luật hóa quy định trên vào dự luật, nhằm phù hợp với các quy định hiện hành về việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe, đáp ứng mục tiêu công dân số, Chính phủ số theo đề án 06 của Chính phủ. Trong đó, Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng đấu giá biển số xe, bao gồm biển số ôtô, môtô, xe gắn máy. Chỉ trừ biển số xe cấp cho xe thuộc tài sản công, xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại cơ quan đó.

Theo đó, giá khởi điểm của một biển số ôtô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu đồng; giá khởi điểm một biển số môtô, xe gắn máy đưa ra đấu giá không thấp hơn 5 triệu đồng; bước giá bằng 10% giá khởi điểm.

"Dự luật cũng sẽ bổ sung quyền của người trúng đấu giá biển số xe được đăng ký biển số xe trúng đấu giá tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá hoặc nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức trúng đấu giá cho phù hợp tình hình thực tiễn…"- Bộ Công an đề xuất.