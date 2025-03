Bộ Công an điều động đại tá Trần Hồng Minh giữ chức Phó Giám đốc Công an TP HCM

Sáng 10-3, Công an TP HCM tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Trung tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP HCM chủ trì hội nghị.

Trung tướng Lê Hồng Nam thừa ủy quyền trao quyết định cho Đại tá Trần Hồng Minh

Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định điều động Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Thừa ủy quyền, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trần Hồng Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP HCM đã luôn sâu sát, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn cũng như luôn quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy cho lực lượng Công an TP HCM.

Đại tá Trần Hồng Minh phát biểu nhận nhiệm vụ

Trung tướng Lê Hồng Nam đề nghị Đại tá Trần Hồng Minh trên cương vị mới tiếp tục phát huy kiến thức, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nghị thay mặt lãnh đạo TP HCM gửi lời chúc mừng đến Công an TP HCM và cá nhân Đại tá Trần Hồng Minh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn Đại tá Trần Hồng Minh sẽ cùng Ban Giám đốc Công an TP HCM phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Hồng Minh cho biết bản thân vô cùng vinh dự và xúc động được nhận quyết định điều động công tác, nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an TP HCM. Đây là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời công tác, đánh dấu một bước ngoặt mới, một thử thách mới nhưng cũng là một cơ hội lớn để được công hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.