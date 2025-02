Bộ Công an khen thưởng lực lượng phá án vụ cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Ngày 28-2, Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong vụ cướp tiệm vàng ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Như Ngọc Châu, huyện Di Linh vào chiều 13-2.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng - đơn vị chủ lực trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp.

Bộ Công an cũng khen thưởng 15 triệu đồng/đơn vị cho 4 đơn vị gồm Phòng 6 thuộc Cục Cảnh sát Hình sự (C02) - Bộ Công an, Phòng CSGT (PC08), Công an xã Đinh Trang Hòa và Công an xã Hòa Ninh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt nghi phạm Phạm Thành Chung chỉ sau gần 24 giờ xảy ra vụ cướp tiệm vàng.

Vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Như Ngọc Châu (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) vào chiều 13-2. Nghi phạm là Phạm Thành Chung (33 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh.

Thời điểm trên, Chung vào tiệm, sau một hồi quan sát thì rút búa đập tủ kính, gom đi một số vàng. Về đến nhà, Chung chôn một số vàng sau vườn, mang theo 4 sợi dây chuyền vàng rồi bắt xe khách đi về TP Biên Hòa (Đồng Nai) và TP HCM.

Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt được Chung tại TP Biên Hòa, thu hồi được số vàng bị cướp chỉ sau 24 giờ xảy ra vụ án. Ngày 17-2, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thành Chung để điều tra về hành vi cướp tài sản.