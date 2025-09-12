Ngày 12-9, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Gia Lai xác nhận đơn vị vừa nhận văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an về việc đề nghị xử lý đảng viên vi phạm do liên quan đến vụ án gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Cơ quan công an kiểm tra cơ sở có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ở Vĩnh Thạnh, Gia Lai

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và Đưa hối lộ" xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh cùng một số tổ chức, cá nhân tại Gia Lai.

Trong quá trình điều tra, ngày 17-8, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can, gồm: Trần Phước Phi, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh; Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Đinh Giang Bình, Trạm trưởng trạm kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Phan Thanh Kha, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai.

Trong đó, 4 bị can đầu bị khởi tố về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ. Riêng bị can Lê Đức Sáu bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cả 5 bị can đều là đảng viên, đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh Gia Lai. Bộ Công an đã đề nghị Đảng ủy sở này xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng và có văn bản báo cáo kết quả về Cơ quan CSĐT Bộ Công an.