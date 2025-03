Bộ Công an: Lựa chọn, xây dựng đội ngũ Trưởng Công an xã đủ phẩm chất, năng lực

Tối 7-3, Bộ Công an cho biết sau hơn 1 tuần (từ 1-3) nhận các chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của các ngành khác, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân nhanh chóng đi vào nền nếp, tạo sự liên thông, đồng bộ trên các mặt công tác, không để ngắt quãng, đứt đoạn, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân. Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an và Công an địa phương đã tổ chức tiếp nhận 5 nhiệm vụ quản lý Nhà nước từ các Bộ, ngành về lực lượng Công an, gồm: An toàn thông tin mạng; Bảo đảm an ninh hàng không; Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời hoàn thành tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu Tổng Công ty viễn thông Mobiphone.

Bộ trưởng Bộ Công đã ban hành các quyết định giải thể 694 Công an cấp huyện; nhanh chóng ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã, trong đó đã điều chỉnh nhiệm vụ khi không tổ chức công an cấp huyện; ra quyết định thành lập 77 cơ sở Cai nghiện ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Các quyết định trên đã được triển khai đồng loạt từ ngày 1-3.

Bộ Công an cũng đã ban hành hướng dẫn, quyết định về việc phân cấp thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến khi không tổ chức Công an cấp huyện; công bố danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ do các Bộ, ngành chuyển về Bộ Công an, bảo đảm đồng bộ về pháp luật, không tạo khoảng trống pháp lý làm gián đoạn hoạt động bình thường của lực lượng Công an cũng như cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Lực lượng CSGT cấp, đổi Giấy phép lái xe cho người dân. Ảnh: H.Q.

Đến nay, sau một tuần triển khai chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy mới đã đảm bảo chủ trương "vừa chạy vừa xếp hàng", tiến hành đồng bộ, đồng thời nhiều việc, đảm bảo triển khai theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân đã thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm trong toàn lực lượng; tuyệt đại bộ phận cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, đồng tình ủng hộ và chấp hành nghiêm túc chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an.

Các nhiệm vụ Bộ Công an tiếp nhận từ các Bộ, ngành là các nhiệm vụ mới, triển khai trong thời gian ngắn với khối lượng công việc lớn. Do đó, ngay trước mắt và trong thời gian tới còn nhiều nhiệm vụ phải tập trung cao độ để giải quyết, nhất là việc thống kê hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất…

Trong đó, tiếp tục tham mưu, đề xuất xây dựng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo hoạt động của lực lượng Công an theo Nghị định số 02 của Chính phủ; quy định về phân công, phân cấp, quy trình, nghiệp vụ quản lý đối với các nhiệm vụ được tiếp nhận; quy định về công tác tổ chức cán bộ, biên chế, công tác đảng… phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Tập trung hoàn thành bố trí cán bộ tại Công an cấp tỉnh và cấp xã, chú trọng tăng cường cán bộ cho Công an cấp xã và đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn, xây dựng đội ngũ Trưởng Công an cấp xã đủ phẩm chất, năng lực, kỹ năng công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Tăng cường theo dõi, hướng dẫn giữa Cục nghiệp vụ với Công an cấp tỉnh và giữa Công an cấp tỉnh với cấp xã trong triển khai các mặt công tác; khẩn trương rà soát, chủ động tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; đề xuất cải cách tối đa thủ tục hành chính, tập trung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực công tác mới tiếp nhận từ các bộ, ngành, tạo thuận lợi cao nhất phục vụ nhân dân…