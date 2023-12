Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 27-12, một số cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan vụ ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị bắt vì những sai phạm trong vụ án Xuyên Việt Oil. Theo đó, phóng viên đặt câu hỏi sai phạm của ông Lê Đức Thọ xảy ra trong thời điểm bị can này làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, hay thời điểm ông làm chủ tịch một ngân hàng?



Ông Lê Đức Thọ tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an

Trả lời về việc này, đại tá Phan Thành Bá, Cục phó Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết sai phạm của ông Lê Đức Thọ xảy ra ở thời điểm ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Liên quan đến vụ án, đại tá Phan Thành Bá cũng cho biết Cục An ninh điều tra vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Công Khôi, Cục phó quản lý giá - Bộ Tài chính, và Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 14-12, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Hồi đầu tháng 10-2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định. Vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

Trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Đức Thọ có một thời gian dài gắn bó với một ngân hàng TMCP.

Ngày 30-1-2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Đức Thọ trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 3-7-2021, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Thọ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Đến tháng 10-2023, tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Thọ.