Sáng nay 7-8, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025). Cùng với đó, Bộ Công an đã ra mắt giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; trang truyền thống thành tựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam.



Lãnh đạo Bộ Công an cùng các đại biểu bấm nút ra mắt giao diện mới Cổng thông tin Bộ Công an

Theo Bộ Công an, có 73 hoạt động kỷ niệm 2 ngày lễ nêu trên. Đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã hoàn thành thực hiện 49 hoạt động và đang triển khai thực hiện 24 hoạt động còn lại.

Trong đó, Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, giáo dục truyền thống như: Phát động 3 phong trào thi đua; tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt "CAND rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự; đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; phát động Cuộc thi tìm hiểu truyền thống "80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong toàn quốc; sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề "CAND - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành"…

Về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, Bộ Công an đã tổ chức 8 chương trình nghệ thuật; tổ chức 2 Lễ tuyên dương "Phụ nữ Công an tiêu biểu" và biểu dương "Nữ Công an cấp cơ sở xuất sắc" năm 2024…

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức nhấn nút để chính thức xuất hiện giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết trong dòng chảy thông tin nhanh chóng, đa chiều như hiện nay, việc phát huy vai trò của các kênh thông tin chính thống là vô cùng quan trọng để đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Do vậy, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, xây dựng phát triển Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trở thành kênh thông tin, phát ngôn chủ lực, chính thống, có uy tín của Bộ Công an, hệ thống chính trị và báo chí Cách mạng.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh việc xây dựng và chính thức ra mắt Giao diện mới của Cổng Thông tin điện từ Bộ Công an và Trang truyền thống, thành tựu CAND Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của Bộ Công an trên Internet, nhằm mang tới cho người dân và bạn đọc một giao diện hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ, thân thiện, nâng cao khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin nhanh hơn, toàn diện hơn, nhất là trên các thiết bị di động, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng...

Để phát huy hiệu hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Trang truyền thống, thành tựu CAND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Văn phòng Bộ, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đổi mới các mặt công tác, bám sát, tuân thủ tôn chỉ mục đích, thực hiện nghiêm các quy định. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.