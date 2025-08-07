HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Bộ Công an ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút để chính thức xuất hiện giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Sáng nay 7-8, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025). Cùng với đó, Bộ Công an đã ra mắt giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; trang truyền thống thành tựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam.

Bộ Công an ra mắt giao diện mới của Cổng thông tin điện tử phục vụ người dân - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Công an cùng các đại biểu bấm nút ra mắt giao diện mới Cổng thông tin Bộ Công an

Theo Bộ Công an, có 73 hoạt động kỷ niệm 2 ngày lễ nêu trên. Đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã hoàn thành thực hiện 49 hoạt động và đang triển khai thực hiện 24 hoạt động còn lại.

Trong đó, Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, giáo dục truyền thống như: Phát động 3 phong trào thi đua; tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt "CAND rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự; đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; phát động Cuộc thi tìm hiểu truyền thống "80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong toàn quốc; sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề "CAND - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành"…

Về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, Bộ Công an đã tổ chức 8 chương trình nghệ thuật; tổ chức 2 Lễ tuyên dương "Phụ nữ Công an tiêu biểu" và biểu dương "Nữ Công an cấp cơ sở xuất sắc" năm 2024…

Bộ Công an ra mắt giao diện mới của Cổng thông tin điện tử phục vụ người dân - Ảnh 2.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức nhấn nút để chính thức xuất hiện giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết trong dòng chảy thông tin nhanh chóng, đa chiều như hiện nay, việc phát huy vai trò của các kênh thông tin chính thống là vô cùng quan trọng để đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Do vậy, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, xây dựng phát triển Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trở thành kênh thông tin, phát ngôn chủ lực, chính thống, có uy tín của Bộ Công an, hệ thống chính trị và báo chí Cách mạng.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh việc xây dựng và chính thức ra mắt Giao diện mới của Cổng Thông tin điện từ Bộ Công an và Trang truyền thống, thành tựu CAND Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của Bộ Công an trên Internet, nhằm mang tới cho người dân và bạn đọc một giao diện hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ, thân thiện, nâng cao khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin nhanh hơn, toàn diện hơn, nhất là trên các thiết bị di động, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng...

Để phát huy hiệu hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Trang truyền thống, thành tựu CAND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Văn phòng Bộ, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đổi mới các mặt công tác, bám sát, tuân thủ tôn chỉ mục đích, thực hiện nghiêm các quy định. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Tin liên quan

Báo Nhân Dân ra mắt loạt ấn phẩm về 100 năm báo chí cách mạng

Báo Nhân Dân ra mắt loạt ấn phẩm về 100 năm báo chí cách mạng

(NLĐO)- Báo Nhân Dân tổ chức ra mắt sách "Những bài viết về văn hóa, báo chí của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân", các ấn phẩm đặc biệt và triển lãm.

Ra mắt sách "Sự thật, lẽ phải và ngọn bút" của nhà báo Hồ Quang Lợi

(NLĐO)- "Sự thật, lẽ phải và ngọn bút" là cuốn sách nóng hổi tính thời cuộc, sắc sảo kiến giải về văn hóa của nhà báo Hồ Quang Lợi.

Ra mắt Trung tâm An ninh hàng không Quốc gia thuộc Bộ Công an

(NLĐO)- Sáng 28-2, tại Bộ Công an diễn ra Lễ bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không và ra mắt Trung tâm An ninh hàng không Quốc gia.

thượng tướng trần quốc tỏ Bộ Công an công an nhân dân Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo