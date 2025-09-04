HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Công an sẽ giảm thời gian, giảm 30% lệ phí cấp bằng lái xe

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp bằng lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc (giảm 2,5 ngày làm việc).

Thời gian cấp, cấp lại và đổi giấy phép lái xe sẽ được rút ngắn. Đó là kế hoạch sẽ được Bộ Công an thực hiện theo Quyết định số 1891của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025.

bằng lái - Ảnh 1.

Bộ Công an sẽ giảm thời gian cấp bằng lái xe

Cụ thể, Thủ tướng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy phép lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc (giảm 2,5 ngày làm việc); giảm thời gian giải quyết thủ tục đổi Giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày làm việc); giảm thời gian giải quyết thủ tục Cấp lại giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày làm việc).

Bên cạnh đó, theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thì các thủ tục: Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu; đổi và cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp;... được bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi thực hiện thủ tục: Đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bỏ thủ tục Cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2, loại 3 đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, mất, thay đổi tên của Trung tâm sát hạch vì khi Giấy phép sát hạch bản giấy bị hỏng, mất thì sử dụng bản điện tử; trường hợp thay đổi tên Trung tâm sát hạch thì điều chỉnh trên môi trường điện tử.

Đối với thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử, giảm thời gian giải quyết từ 46 ngày xuống còn 31 ngày. Thủ tục thay đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 40 ngày xuống còn 27 ngày. Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử giảm thời gian giải quyết từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.


Giải quyết việc chậm cấp bằng lái tại TP HCM ra sao ?

Giải quyết việc chậm cấp bằng lái tại TP HCM ra sao ?

(NLĐO) - Tính đến đầu tháng 2-2025, TP HCM còn 172.800 GPLX tồn cần xử lý. Làm thế nào giải toả ách tắc này?

Cục CSGT nói gì về thông tin công an tiếp nhận hồ sơ cấp đổi bằng lái xe từ ngày 19-2?

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, quá trình tiếp nhận hồ sơ cấp đổi bằng lái xe tại địa phương vẫn diễn ra bình thường do các đơn vị thuộc ngành GTVT phụ trách

Thông báo mới nhất người có bằng lái xe ở TP HCM cần biết

(NLĐO)- Các điểm cấp đổi trực tiếp Giấy phép lái xe ở TP HCM chỉ giải quyết tối đa 250 hồ sơ/ ngày

đổi giấy phép lái xe giấy phép lái xe Bộ Công an thủ tục hành chính đăng ký xe dịch vụ công trực tuyến
