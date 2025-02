Bộ Công an tiếp nhận công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện như thế nào?

Ngày 26-2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ ngành lao động, thương binh và xã hội sang lực lượng Công an nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), cho biết thực hiện Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, theo đó đã chuyển chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ Công an. Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thiện và ban hành Đề án "Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ Công an", sẵn sàng công tác tiếp nhận từ ngày 1-3-2025.

Về chức năng quản lý Nhà nước, ở cấp Bộ giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; cấp tỉnh giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các địa phương.

Về nhân sự, tiếp nhận một số nhân sự đang công tác trực tiếp tại cơ sở cai nghiện ma tuý; không tiếp nhận các cán bộ công chức, viên chức công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Cơ sở cai nghiện ma túy là đơn vị cấp Đội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; có con dấu và tài khoản riêng, gồm: Tổ Tham mưu, tổng hợp; Tổ Quản lý học viên và giáo dục, dạy nghề và Tổ Y tế.

Đối với các địa phương có từ 2 cơ sở cai nghiện trở lên, trong đó có những cơ sở cai nghiện đóng trên địa bàn của địa phương khác, thực hiện theo nguyên tắc cơ sở cai nghiện ma túy đóng tại địa phương nào thì giao Công an địa phương đó tiếp nhận. Cùng với đó, sáp nhập các cơ sở cai nghiện, TP Hà Nội sáp nhập 7 cơ sở thành 4 cơ sở, TP HCM sáp nhập 3 cơ sở thành 2 cơ sở, TP Hải Phòng sáp nhập 3 sơ sở thành 2 cơ sở, tỉnh Nghệ An sáp nhập 8 cơ sở thành 3 cơ sở, tỉnh Thái Nguyên sáp nhập 6 cơ sở thành 1 cơ sở, các địa phương còn lại có 2 cơ sở ghép thành 1 cơ sở (riêng Thanh Hóa giữ nguyên 2 cơ sở).

Cơ sở đang thực hiện đa chức năng (Cai nghiện ma tuý, điều trị tâm thần, Bảo trợ xã hội...) tiếp nhận chức năng, cơ sở vật chất và nhân sự thực hiện công tác cai nghiện ma tuý. Còn các chức năng khác do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện và có phương án bố trí cơ sở vật chất, nhân lực.

"Khi tiếp nhận 97 cơ sở cai nghiện ma túy là đơn vị tương đương cấp Phòng hiện nay về ngành Công an quản lý sẽ chuyển thành 77 đơn vị cấp Đội và hiện chỉ còn 2 địa phương chưa có cơ sở cai nghiện là TP Cần Thơ và Kon Tum"- Trung tướng Viện nói.

Đối với nhân sự, Trung tướng Nguyễn Văn Viện cho biết trước mắt, giao Công an địa phương tiếp nhận và ký kết lao động hợp đồng xác định thời hạn. Sau đó, tiến hành rà soát tiêu chuẩn, điều kiện để ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc tuyển chọn, tiếp nhận vào Công an nhân dân; đồng thời giải quyết chế độ chính sách cho viên chức, người lao động không được tiếp nhận.