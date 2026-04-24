Bộ Công an triệt phá "trường gà quốc tế Viêng Xay", khởi tố 196 bị can

Ngày 24-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với lực lượng của Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, triệt phá "trường gà quốc tế Viêng Xay". Đây là một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia do một cặp vợ chồng ngụ TP Hà Nội cầm đầu.

"Trường gà quốc tế Viêng Xay" có quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia đã được lực lượng Bộ Công an phối hợp với Công an Thanh Hóa triệt phá thành công. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua rà soát, theo dõi, lực lượng phát hiện nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang Lào với tần suất cao, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc nên đã báo cáo Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự lập chuyên án đấu tranh.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, ngày 26-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo chuyên án, các lực lượng đã đồng loạt tấn công, triệt phá toàn bộ "trường gà quốc tế Viêng Xay", bắt giữ 205 đối tượng.

Qua đấu tranh, công an xác định "trường gà quốc tế Viêng Xay" do Đào Anh Dũng (SN 1979; ngụ số 03 Hoàng Hoa Thám, phường Hà Đông, TP Hà Nội) cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều đối tượng khác để tổ chức, điều hành.

Các hình ảnh lực lượng công an triệt phá đường dây. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thủ đoạn của đường dây này là các đối tượng tham gia phải góp vốn theo hình thức cổ phần từ 3% đến 10%/đối tượng, tương ứng số tiền từ 400 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng để xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam sang tham gia, thu lợi bất chính.

Chúng đã đầu tư xây dựng khu ăn uống, căng tin, nhiều phòng nghỉ trong khuôn viên để phục vụ nhu cầu cho người tham gia đánh bạc. Khi người chơi thắng cược, tổ chức thu 5% tiền "xâu" làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn.

Đường dây được tổ chức, vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các bộ phận. Quách Thị Hằng giữ vai trò quản lý chung, trực tiếp điều hành các bộ phận như lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát và bình luận, bảo vệ, căng tin... dưới sự điều hành này là hệ thống nhân viên được thuê để đảm nhiệm các công việc chuyên môn khác nhau.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua phân tích, chỉ trong 19 ngày (từ 29-1 đến lúc bị bắt), số tiền thu từ tiền "xâu" là hơn 13 tỉ đồng. Đến nay xác định được số tiền giao dịch đánh bạc trên 1.200 tỉ đồng.

Công an đấu tranh với đối tượng cầm đầu đường dây. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Bước đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 con gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành; đồng thời phong tỏa hơn 5 tỉ đồng trong các tài khoản liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can, trong đó có 60 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và 136 bị can về hành vi "Đánh bạc", đồng thời tạm giam 147 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.