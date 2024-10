Bộ Công an Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Sáng nay 14-10, Bộ Công an tổ chức hội nghị song phương cấp bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống ma túy.



Phó Thủ tướng Lê Thành Long. Ảnh: C04

Hội nghị là dịp để lực lượng Cảnh sát hai nước nói chung và Cảnh sát phòng, chống ma túy nói riêng cùng nhau đánh giá hiệu quả trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới giữa lực lượng Cảnh sát hai nước Việt Nam - Lào. Cùng với đó là kế hoạch 376/2021 của Bộ Công an về triển khai bản ghi nhớ và tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy; trao đổi thông tin tội phạm, xác minh và điều tra các vụ án, vụ việc về tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ hiện nay tình hình tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm về ma túy là vấn nạn chung của toàn cầu, đã và đang gây ra những hậu quả tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Sau đại dịch COVID-19, hoạt động của các đường dây, tổ chức tội phạm có liên quan đến hai nước đang có xu hướng gia tăng; đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng và manh động hơn, bao gồm các lĩnh vực như tội phạm ma tuý, kinh tế, hình sự, buôn lậu, lừa đảo qua mạng...

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an hai nước trong việc tăng cường các hoạt động hợp tác, nghiên cứu tìm ra sáng kiến, giải pháp nhằm kịp thời ứng phó với những diễn biến mới của tình hình tội phạm và ma túy hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều thách thức, khó khăn phía trước, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới Việt - Lào diễn biến phức tạp…

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: C04

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng, nhấn mạnh công an hai nước tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, giảm các loại trọng án, giảm tội phạm ở các địa bàn trọng điểm, góp phần xây dựng xã hội an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Duy trì, phát huy tối đa hiệu quả cơ chế hợp tác về phòng, chống ma túy và tội phạm hiện có giữa hai quốc gia, trong đó tập trung vào "3 tăng cường": Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin qua đường dây nóng ở 4 cấp Công an; tăng cường phối hợp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ và tác chiến xuyên quốc gia; tăng cường hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, hai bên đã phối hợp điều tra chung 6 chuyên án, trong đó 3 chuyên án do C04 - Bộ Công an xác lập, 2 chuyên án do công an địa phương xác lập, 1 chuyên án do Cục Phòng, chống ma túy Lào xác lập. Qua đó bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Sau 3 năm thực hiện bản ghi nhớ và kế hoạch 376, mạng lưới đường dây nóng giữa cơ quan hai nước đã hoàn thành, là đầu mối quan trọng trong triển khai thực hiện công tác phối hợp phòng, chống tội phạm.