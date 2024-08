Bộ Công an yêu cầu EVN cung cấp hồ sơ 32 nhà máy điện gió, điện mặt trời

(NĐLO)- Cáo buộc có sai phạm xảy ra tại Bộ Công Thương, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, cùng 4 cán bộ khác thuộc Bộ này