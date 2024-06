Ngày 6-6, tại Trung Tâm Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn - SECC (quận 7, TP HCM), trong khuôn khổ Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024 (Viet Nam International Sourcing 2024), Bộ Công Thương phối hợp cùng Tập đoàn Central Retail khai trương khu gian hàng quảng bá cà phê Việt Nam tới đông đảo khách tham quan triển lãm, trong đó có các nhà mua hàng lớn trên thế giới.



Tại gian hàng này, khách tham quan thích thú tìm hiểu, dùng thử sản phẩm của các thương hiệu: K Coffee, Adore, Le Caiffa, Lady Trieu, Little Green Cyclo, đại diện cho 5 danh mục của ngành hàng cà phê Việt Nam, bao gồm: cà phê rang xay (Roasted and Ground coffee); cà phê hòa tan (Instant Coffee); cà phê viên nén (Capsules Coffee); cà phê đóng lon (Ready to go Coffee) và mô hình quán cà phê (coffee shop) đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam.

Cũng tại đây, khách tham quan có dịp tìm hiểu, trải nghiệm giải pháp bao bì thân thiện với môi trường và giải pháp bao bì thân thiện với hệ thống thu gom chai nhựa, lon nhôm.

Thông qua việc quảng bá 5 danh mục cà phê chủ lực của Việt Nam, ban tổ chức kỳ vọng góp phần giới thiệu cà phê Việt Nam chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế; mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong lĩnh vực cà phê có điều kiện gặp gỡ, kết nối với các đối tác, khách hàng tiềm năng, từ đó mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu…

Ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương), cho rằng việc chọn ngành hàng cà phê để quảng bá nhằm gia tăng giá trị cho ngành hàng cà phê Việt Nam lần này giúp các mặt hàng cà phê nói riêng có thể tiếp cận và xuất khẩu thành công vào hệ thống phân phối của Tập đoàn Central Retail ở Thái Lan cũng như quốc tế.



Đông đảo khách hàng quốc tế tham quan, trải nghiệm các sản phẩm cà phê Việt tại sự kiện

Central Retail mong muốn hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp sản xuất cà phê Việt Nam và cùng nhau đưa những sản phẩm độc nhất chinh phục thị trường quốc tế thông qua các sáng kiến nghiên cứu và phát triển (R&D) cụ thể.



"Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như: Xác định và phát triển các sản phẩm cà phê có giá trị gia tăng cao; nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; Kết nối với các nhà phân phối toàn cầu" - ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, cho biết.