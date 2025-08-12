Bộ đội Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn ở đảo Đá Tây

Trưa 12-8, Tàu 937 (Hải đội 921, Hải đoàn 129 Hải quân Việt Nam) nhận được thông báo từ đảo Đá Tây, đặc khu kinh tế Trường Sa có 1 ngư dân bị tai nạn trong quá trình khai thác hải sản trên biển cần được hỗ trợ.
Nạn nhân là anh Trần Văn Tỷ, sinh năm 1989, quê quán Đặc khu Phú Qúy (tỉnh Lâm Đồng), là ngư dân của Tàu cá số hiệu BTh-96617TS do ông Trần Hỏn (ở Đặc khu Phú Qúy) làm thuyền trưởng.
Ngay sau khi gặp nạn, ông Tỷ được đưa vào đảo Đá Tây và chẩn đoán bị giảm áp do lặn sâu, có triệu chứng đau cơ tứ chi, yếu liệt, đi lại khó khăn… cần được đưa sang đảo Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu.
Được lệnh, Tàu 937 thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngư dân trong suốt hành trình đưa ngư dân đi cấp cứu.
Khi tàu cập cảng đảo Trường Sa lớn, cán bộ, chiến sĩ Tàu 937 đã thăm hỏi, động viên và bàn giao bệnh nhân cho Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục cứu chữa. Hiện tại bệnh nhân đang được truyền dịch, thở oxy, trạng thái tinh thần ổn định.
