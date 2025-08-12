HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ đội Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn ở đảo Đá Tây

K. Nam - V. Cương

(NLĐO)- Ngay sau khi gặp nạn, bệnh nhân được đưa vào đảo Đá Tây và chẩn đoán bị giảm áp do lặn sâu

Trưa 12-8, Tàu 937 (Hải đội 921, Hải đoàn 129 Hải quân Việt Nam) nhận được thông báo từ đảo Đá Tây, đặc khu kinh tế Trường Sa có 1 ngư dân bị tai nạn trong quá trình khai thác hải sản trên biển cần được hỗ trợ.

Nạn nhân là anh Trần Văn Tỷ, sinh năm 1989, quê quán Đặc khu Phú Qúy (tỉnh Lâm Đồng), là ngư dân của Tàu cá số hiệu BTh-96617TS do ông Trần Hỏn (ở Đặc khu Phú Qúy) làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi gặp nạn, ông Tỷ được đưa vào đảo Đá Tây và chẩn đoán bị giảm áp do lặn sâu, có triệu chứng đau cơ tứ chi, yếu liệt, đi lại khó khăn… cần được đưa sang đảo Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu.

Bộ đội Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn ở đảo Đá Tây- Ảnh 1.

Bộ đội ở Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn ở đảo Đá Tây

Được lệnh, Tàu 937 thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngư dân trong suốt hành trình đưa ngư dân đi cấp cứu.

Khi tàu cập cảng đảo Trường Sa lớn, cán bộ, chiến sĩ Tàu 937 đã thăm hỏi, động viên và bàn giao bệnh nhân cho Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục cứu chữa. Hiện tại bệnh nhân đang được truyền dịch, thở oxy, trạng thái tinh thần ổn định.

(NLĐO)- Bộ đội quân y đảo Song Tử Tây (Khánh Hòa) cấp cứu cho một ngư dân bị chấn thương nghiêm trọng khi đang lao động trên vùng biển Trường Sa

(NLĐO) - Bệnh xá đảo Nam Yết thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận, cấp cứu kịp thời một ngư dân bị đột quỵ khi đang đánh bắt hải sản trên biển

(NLĐO) - Chuyến đi đến Trường Sa và nhà giàn DK1 của đoàn công tác TP HCM tiếp thêm sức mạnh cho người dân và chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời.

Trường Sa ngư dân gặp nạn tỉnh Lâm Đồng khai thác hải sản đi cấp cứu chăm sóc sức khỏe
