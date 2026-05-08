Bộ GD-ĐT ban hành chuẩn mới, siết chất lượng giáo dục nghề nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bộ GD-ĐT ban hành chuẩn mới, siết chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Thông tư mới quy định 6 điều kiện và 10 chỉ số đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tăng trách nhiệm giải trình và quản trị dữ liệu.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 38/2026/TT-BGDĐT, quy định chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thiết lập khung yêu cầu thống nhất về điều kiện bảo đảm chất lượng và các chỉ số hoạt động của cơ sở đào tạo nghề.

Chuẩn mới siết chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 1.

Thông tư về chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định 6 điều kiện bảo đảm chất lượng mà cơ sở phải đáp ứng. Trong ảnh: Sinh viên Trường Trung cấp Việt Giao học thực tế tại doanh nghiệp

Theo Bộ GD-ĐT, việc ban hành chuẩn mới nhằm tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu và nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Đây cũng là căn cứ để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự đánh giá, rà soát, xây dựng kế hoạch cải tiến và phục vụ công tác quản lý nhà nước, quy hoạch mạng lưới đào tạo.

Thông tư quy định 6 điều kiện bảo đảm chất lượng mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng, gồm: Tổ chức bộ máy và quản trị; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình đào tạo; cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo; nguồn lực tài chính; hệ thống quản trị số và dữ liệu.

Trong đó, các cơ sở phải bảo đảm đội ngũ nhà giáo đủ số lượng, đạt chuẩn nghề nghiệp theo ngành đào tạo; có đầy đủ chương trình, giáo trình; cơ sở vật chất đáp ứng quy mô đào tạo và bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu, an toàn thông tin và an ninh mạng. Dữ liệu phải được cập nhật đầy đủ, chính xác để phục vụ quản lý và bảo đảm chất lượng đào tạo.

Bên cạnh các điều kiện bảo đảm chất lượng, thông tư cũng đưa ra 10 chỉ số hoạt động nhằm định lượng hiệu quả đào tạo và mức độ gắn kết với thị trường lao động.

Nhiều chỉ số được quy định với ngưỡng cụ thể như: Tỉ lệ người học tốt nghiệp có việc làm phù hợp hoặc học tiếp đạt từ 70% trở lên; tỉ lệ người học hài lòng với chất lượng đào tạo đạt từ 70% trở lên; tỉ lệ doanh nghiệp hài lòng với năng lực người tốt nghiệp đạt từ 70% trở lên.

Đáng chú ý, thông tư đặt ra yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp khi tỉ lệ môn học, mô đun đủ điều kiện giảng dạy trực tuyến trong mỗi chương trình đào tạo phải đạt tối thiểu 20%.

Ngoài ra, một số chỉ số khác cũng được quy định như tỉ lệ nhập học trên chỉ tiêu tuyển sinh đạt từ 50% trở lên; tỉ lệ người học hoàn thành chương trình đúng hạn đạt từ 60% trở lên; tỉ lệ thời lượng giảng dạy do nhà giáo cơ hữu đảm nhiệm đạt từ 60% trở lên.

Theo quy định, việc đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn sẽ được thực hiện dựa trên dữ liệu và minh chứng cập nhật của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm, các cơ sở phải tự đánh giá, công khai kết quả và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng.

Thông tư 38 có hiệu lực từ ngày 29-4-2026. Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập trước ngày 1-1-2026, thời hạn để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mới là 60 tháng kể từ ngày thông tư có hiệu lực.

Tin liên quan

4 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục nghề nghiệp TPHCM năm 2026

4 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục nghề nghiệp TPHCM năm 2026

(NLĐO) - Những ý kiến đóng góp của các cơ sở giáo dục sẽ giúp Sở GD-ĐT xây dựng giáo dục nghề nghiệp TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn.

12 đơn vị giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu ở TPHCM được tài trợ thiết bị giáo dục số

(NLĐO) - Đây là bước đệm quan trọng để các đơn vị giáo dục nghề nghiệp triển khai từ lý thuyết sang thực tế với mô hình “Lớp học số”

Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM chuyển hoạt động từ "phong trào" sang "vận hành theo dự án"

(NLĐO) - Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM khuyến khích thành lập các nhóm chuyên môn, câu lạc bộ nghề, mạng lưới chuyên gia theo lĩnh vực đào tạo, kỹ năng nghề.

đào tạo nghề giáo dục nghề nghiệp chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục nghề nghiệp Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo