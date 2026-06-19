Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6 với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi, quy mô lớn nhất từ trước đến nay.



Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Hoàng Triều

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Công tác chấm thi được triển khai theo kế hoạch chung từ ngày 13 đến 30-6. Kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1-7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với kỳ thi năm trước.

Sau khi có kết quả, Bộ GD-ĐT sẽ phân tích dữ liệu điểm thi để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, xem xét các điều chỉnh cần thiết trong dạy học. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ tổ chức đánh giá toàn diện các khâu của kỳ thi nhằm rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.