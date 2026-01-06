Bộ GD-ĐT cung cấp miễn phí sách giáo khoa vào 2030

Ngày 6-1, Bộ GD-ĐT cho biết việc lựa chọn bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" của NXB Giáo dục Việt Nam làm bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027 không phủ nhận giá trị khoa học, sư phạm và thực tiễn của các bộ SGK đã được biên soạn, thẩm định và phê duyệt trước đây (như "Cánh diều", "Chân trời sáng tạo"…).

Bộ GD-ĐT cung cấp miễn phí SGK vào 2030

Đây đều là các sản phẩm trí tuệ được xây dựng và phê duyệt đúng quy trình, đúng quy định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành.

Trong giai đoạn chuyển đổi, các bộ sách này không bị loại bỏ, mà chuyển từ vai trò SGK chính khóa sang vai trò tài liệu tham khảo và học liệu bổ trợ quan trọng. Các nhà trường, thư viện có thể tiếp tục lưu trữ, khai thác và sử dụng các bộ sách này để giáo viên và học sinh tham khảo, so sánh, đối chiếu, làm phong phú nội dung dạy học và bài giảng.

So với 3 bộ sách được phát triển trong giai đoạn xã hội hóa SGK, bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là bộ sách có nhiều nhất SGK của các môn học/hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp (Tiểu học, THCS, THPT) được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" được lựa chọn nhiều trong các bộ SGK đã có; khi tổ chức thực hiện sử dụng bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" sẽ có sự tác động ít nhất đến nhà trường, giáo viên và học sinh. Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là tài sản thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước, là đơn vị có đủ năng lực kỹ thuật, hệ thống kho vận và phân phối để bảo đảm cung ứng sách đến tận vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Theo Bộ GD-ĐT, việc thống nhất một bộ SGK là bước đi chiến lược nhằm thực hiện "đột phá" giáo dục theo Nghị quyết số 71-NQ/TW, bảo đảm mọi học sinh Việt Nam, dù ở vùng thuận lợi hay vùng sâu vùng xa, đều được tiếp cận một nền tảng tri thức chuẩn mực, bình đẳng và nhân văn.

Để tổ chức triển khai hiệu quả chủ trương sử dụng một bộ SGK thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT phối hợp với các địa phương rà soát, điều chỉnh cơ cấu ngân sách, từng bước chuyển từ hỗ trợ mua nhiều bộ SGK sang hỗ trợ trực tiếp cho học sinh, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành việc cung cấp miễn phí SGK.

Đồng thời, Bộ chỉ đạo xây dựng cơ chế tổ chức in ấn, phát hành tập trung, áp dụng đấu thầu theo quy định của pháp luật nhằm tiếp tục giảm giá SGK, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng cho mọi học sinh.