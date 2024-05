Bộ GD-ĐT thông tin vụ cháu bé tử vong trên xe đưa đón

Bộ GD-ĐT ngày 30-5 cho biết ngay khi nhận được thông tin về việc cháu bé 5 tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh tại Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT Thái Bình báo cáo sự việc.

Chiếc xe trong sự việc

Đồng thời, yêu cầu Sở GD-ĐT Thái Bình phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành những công việc cần thiết để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và động viên, chia sẻ, hỗ trợ gia đình cháu bé. Thực hiện các giải pháp để đảm bảo ổn định việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em của Trường mầm non Hồng Nhung và các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Thái Bình, trường Mầm non Hồng Nhung 2 được thành lập năm 2022. Trường có 12 lớp, nhóm với 272 trẻ. Giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong là cô Đoàn Thị Nh., sinh năm 1998, trình độ đào tạo CĐ sư phạm mầm non và cô Nguyễn Thị Ph., sinh năm 1966, trình độ đào tạo ĐH sư phạm Mầm non.

Nhân viên đưa đón học sinh là cô Phương Quỳnh A., trình độ đào tạo trung cấp dược. Lái xe đưa đón học sinh là ông Nguyễn Văn L. (tham gia lái xe đưa đón học sinh từ ngày 22-5-2024 do người lái xe chính xin nghỉ phép 1 tuần và bàn giao lại cho lái xe mới). Phương tiện đưa đón là xe ô tô 29 chỗ (do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ).

Do bố mẹ đi làm xa nhà nên em Trần Gia H. ở với bà ngoại tại Khu đô thị 4, 5 xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Vào 6 giờ 20 phút ngày 29-5, lái xe Nguyễn Văn L. và nhân viên Phương Quỳnh A. có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ các gia đình đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2, trong đó có cháu Trần Gia H..

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, người thân của cháu H. đến đón, không thấy cháu ở lớp nên đã khẩn trương báo cho nhà trường, tập trung tìm kiếm cháu H. và phát hiện cháu H. vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường (xe đậu tại khuôn viên nhà trường) do lái xe không có mặt tại trường nên phải phá cửa xe đưa cháu đi cấp cứu. Khi được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, bệnh viện xác định cháu H. đã tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, tối ngày 29-5, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp làm việc với công an tỉnh, UBND TP Thái Bình, các sở ngành liên quan yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Cũng trong tối ngày 29-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" để điều tra làm rõ các tình tiết, động cơ, nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Sáng ngày 30-5, UBND tỉnh Thái Bình có văn bản số 2020 về việc chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ em, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường. Lãnh đạo Sở GD-ĐT đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo TP Thái Bình phối hợp chỉ đạo Phòng GD-ĐT thành phố, chính quyền xã Phú Xuân, các cơ quan, đơn vị kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình trẻ bị nạn. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nhất là công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các trường mầm non tư thục. Chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn trường học, trong đó có công tác đưa đón trẻ bằng phương tiện xe ô tô. Sở GD-ĐT Thái Bình cũng chỉ đạo Trường mầm non Hồng Nhung 2 làm tốt công tác ổn định tâm lý cho phụ huynh, giáo viên để nhà trường hoạt động bình thường không để ảnh hưởng đến các học sinh khác.