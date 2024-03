Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm, Bộ GTVT đã đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, đặc biệt là các cao tốc phân kỳ đầu tư 2 làn xe.



Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm trả lời báo chí

Bộ GTVT cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ rà soát nghiên cứu, tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát phương án tổ chức giao thông để nâng cao an toàn khai thác trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư 2 làn xe hoặc 4 làn xe có làn dừng khẩn cấp không liên tục cũng như các tuyến cao tốc, quốc lộ khác.

Căn cứ vào kết quả rà soát đánh giá, Bộ GTVT sẽ có điều chỉnh bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo, sơn vạch, đèn đường, các phương án tốc độ lưu thông trên tuyến để người dân lưu thông thuận lợi, an toàn nhất. Bộ cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương để xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng thuộc Bộ cũng đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc. "Hiện nay chúng tôi đã hoàn thành, đã gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định. Sau khâu này, chúng tôi sẽ hoàn thiện và ban hành trong quý 1 năm nay"- ông Lâm cho hay.

Đối với việc nâng cấp các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, Bộ GTVT đã có văn bản gửi tới UBND các tỉnh, thành phố được giao làm chủ quản các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư; gửi Ủy ban quản lý vốn tại doanh nghiệp có các doanh nghiệp quản lý cao tốc phân kỳ đầu tư hai làn xe và các ban quản lý dự án để rà soát, nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư mở rộng các tuyến này theo hướng hoàn chỉnh.



Qua tổng hợp thống kê, Bộ GTVT xác định có 5 tuyến cao tốc đang khai thác với quy mô 2 làn xe cần sớm nâng cấp, đây là ưu tiên số 1. Các tuyến phân kỳ có 4 làn với làn dừng khẩn cấp không liên tục thì sẽ được tiếp tục cân đối, nâng cấp khi có nguồn lực.

Trong 5 tuyến có 2 làn xe cần nâng cấp, với tuyến La Sơn - Hòa Liên (thuộc dự án La Sơn - Túy Loan), Bộ GTVT đã báo cáo cấp có thẩm quyền và đã được cân đối bố trí vốn từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 và hiện đang trình Thủ tướng chủ trương đầu tư để hoàn thiện thủ tục. Bộ phấn đấu khởi công vào cuối năm nay và hoàn thành vào cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Với tuyến Hòa Lạc – Hòa Bình, hiện nay đang khai thác ở quy mô 2 làn xe và được quy hoạch 6 làn xe. Dự án này Thủ tướng giao UBND Hòa Bình làm cơ quan chủ quản và đầu tư theo hình thức PPP. Hiện tỉnh đã chấp thuận cho nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh chủ trương phương thức đầu tư để mở rộng tuyến.

Với đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ chỉ đạo VEC nghiên cứu mở rộng theo quy mô quy hoạch.

Đối với 2 tuyến thuộc Bộ GTVT quản lý là cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, Cam Lộ - La Sơn, Bộ đã chỉ đạo hai ban quản lý là chủ đầu tư để khẩn trương đề xuất phương án nguồn vốn, phương thức đầu tư để mở rộng hai tuyến này.