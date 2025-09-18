Bỏ hình thức "đuổi học", học sinh bị kỷ luật cao nhất chỉ viết kiểm điểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bỏ hình thức "đuổi học", học sinh bị kỷ luật cao nhất chỉ viết kiểm điểm

Yến Anh

(NLĐO)- Thông tư mới của Bộ GD-ĐT quy định hình thức kỷ luật cao nhất đối với học sinh là yêu cầu viết bản kiểm điểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, chính thức bỏ tất cả 5 hình thức kỷ luật học sinh của Thông tư 08 đã ban hành từ năm 1988, cách đây 37 năm.

Bỏ hình thức "đuổi học", học sinh bị kỷ luật cao nhất chỉ viết kiểm điểm - Ảnh 1.

Bỏ hình thức "đuổi học", hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh chỉ là viết bản kiểm điểm. Ảnh minh họa

Theo đó, thông tư 19 đặt nguyên tắc trong kỷ luật học sinh phải tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, bảo đảm quyền được tham gia và lợi ích của học sinh đối với các vấn đề liên quan; bảo đảm phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm văn hóa vùng miền của từng học sinh.

Thông tư 19 quy định không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.

Thông tư 19 quy định hình thức kỷ luật cao nhất là yêu cầu viết bản kiểm điểm, bên cạnh đó là các hình thức nhắc nhở, phê bình. Riêng với học sinh tiểu học chỉ áp dụng hai hình thức kỷ luật là nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi.

Bỏ hình thức kỷ luật khiển trách trước lớp, cảnh cáo trước toàn trường

Tất cả các hình thức kỷ luật đã được quy định tại Thông tư 08 trước đây đã chính thức được hủy bỏ, bao gồm: Khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ và hình thức cao nhất là đuổi học một năm.

Bên cạnh các hình thức kỷ luật, Thông tư 19 cũng quy định về hoạt động hỗ trợ khắc phục hành vi vi phạm cho học sinh như khuyên bảo, động viên, theo dõi, tư vấn, yêu cầu học sinh tham gia công tác xã hội trong nhà trường, phối hợp với gia đình để hỗ trợ học sinh thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi…

Thông tư 19 có hiệu lực từ ngày 31-10.

Trước đó, góp ý cho dự thảo thông tư của Bộ GD-ĐT, nhiều chuyên gia và giáo viên bày tỏ lo ngại việc bỏ hình thức đình chỉ học tập có thể làm giảm tính răn đe, nhất là trong bối cảnh bạo lực học đường đang gia tăng khiến dư luận bức xúc.

Các biện pháp xử lý như viết kiểm điểm thường bị học sinh xem nhẹ. Với học sinh cố tình đánh bạn hoặc gây rối, việc nhắc nhở không đủ sức giúp các em thay đổi hành vi. Điều này có thể khiến bạo lực học đường trở thành vấn đề không có hồi kết và ngày càng gia tăng

Để vừa có tính răn đe vừa bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, các chuyên gia đề xuất nên sử dụng các hình thức kỷ luật hợp lý, không ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần của học sinh.

Không nên có những hình phạt mang tính chất xâm phạm thân thể và danh dự các em. Với học sinh phạm lỗi nặng, nhà trường có thể áp dụng hình thức tạm đình chỉ học.

Tin liên quan

Lo ngại học sinh nhờn kỷ luật

Lo ngại học sinh nhờn kỷ luật

Giáo dục không phải là "khuôn đúc" mà là để học sinh học tập cái đúng, nhận ra cái sai và đúc kết thành kinh nghiệm hữu ích cho bản thân

Kỷ luật các học sinh trong vụ nhóm nữ sinh đánh bạn túi bụi trong nhà vệ sinh

(NLĐO) - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp, TP HCM, cho biết trường không áp dụng hình thức đình chỉ học bởi đây là hình thức không được dư luận đồng tình, các chuyên gia giáo dục cũng không khuyến khích

Vụ đánh bạn vì 500.000 đồng: Học sinh đánh nhau hay đứng xem đều sẽ bị kỷ luật

(NLĐO)- Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh (TP HCM) đề nghị Trường THCS Đống Đa thành lập hội đồng kỷ luật xử lý vụ việc nam sinh đánh bạn kinh hoàng trong lớp học vì... 500.000 đồng

kỷ luật kỷ luật học sinh Bộ GD-ĐT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo