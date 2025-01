Bỏ hơn trăm triệu đồng đi nâng ngực tại cơ sở cắt tóc, gội đầu

Ngày 13-1, Sở Y tế TP HCM vừa thông báo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế từ ngày 4-1 đến 11-1



Cơ sở thẩm mỹ đăng ký kinh doanh là cắt tóc, gội đầu... nhưng trên trang Facebook lại quảng cáo hút mỡ, nâng ngực...

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng Y tế quận 7 và UBND phường Tân Hưng tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Chi (địa chỉ 42 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, quận 7).

Trước mặt tiền treo bảng "Thẩm mỹ viện DG Luruxy"; còn trên mạng Facebook có tên gọi "Trung tâm hủy mỡ quốc tế DG Luxury - Hủy mỡ sinh học không phẫu thuật" đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ làm đẹp như "hủy mỡ, tân trang vóc dáng… không phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn… nhằm dẫn dắt, lừa dối khách hàng nhằm mục đích vụ lợi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng dịch vụ.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở này đăng ký kinh doanh cắt tóc, làm đầu, gội đầu…, nhưng không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh, mặc dù quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ như nâng ngực và chăm sóc da.

Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra, tại đây có 2 khách hàng là bà T.T.T và B.T.B.T. Bà T.T cho biết đã đến thực hiện dịch vụ nâng ngực và được tiêm chất không rõ vào ngực với số tiền 153 triệu đồng; còn bà B.T đã đóng 39 triệu đồng để thực hiện dịch vụ chăm sóc da, thẩm mỹ vùng ngực bằng máy…

Ngoài ra, cơ sở này còn trang bị các máy laser, ánh sáng, sử dụng kỹ thuật như tiêm, chích… để can thiệp xâm lấn vào cơ thể. Cơ sở bị xử phạt hành chính vì hành vi sử dụng thuốc và thiết bị can thiệp vào cơ thể người mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Trước đó, cũng tại địa chỉ này từng bị xử phạt với cùng lý do trên.

Cũng trong danh sách, Thanh tra Sở Y tế cùng cơ quan chức năng liên quan tiến hành lập biên bản và chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an với hộ kinh doanh Q'Aman Beauty Spa & Wellness tại biệt thự VIC1 06, Khu phức hợp Vinhomes Ba Son, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1. Cơ sở này cũng hoạt động không phép. Đáng chú ý, trước đó, tháng 12-2024, một khách hàng phản vệ độ I-II phải nhập viện sau khi tiêm giải độc gan tại cơ sở này.

Ngoài ra, trong danh sách xử phạt còn có Phòng khám chuyên khoa Da liễu thuộc chi nhánh Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe C.C tại 16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1. Cơ sở này thực hiện dịch vụ căng da mặt bằng chỉ tự tiêu mà không có giấy phép xác nhận nội dung quảng cáo từ Sở Y tế. Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hồng Cường, quận 10 bị phạt 129 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 4 tháng. Lý do: llập sổ khám bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ, quảng cáo dịch vụ khám bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn, và cung cấp dịch vụ khám bệnh không đúng quy định. Công ty cổ phần Đầu tư tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo, quận 10 bị phạt 8 triệu đồng vì người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Công ty TNHH Phòng khám chuyên khoa Ung bướu Hồng Phúc, TP Thủ Đức bị xử phạt 8 triệu đồng do không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh và không có biển hiệu theo quy định. Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Quốc tế Dr.Germany, quận Gò Vấp bị phạt 120 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám bệnh trong 4,5 tháng vì hành vi sử dụng thuốc, thiết bị can thiệp vào cơ thể người và quảng cáo dịch vụ khi chưa có giấy phép.