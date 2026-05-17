Bờ kè 220 tỉ đồng ở biển Hải Tiến mới đưa vào sử dụng đã sụt lún nghiêm trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bờ kè 220 tỉ đồng ở biển Hải Tiến mới đưa vào sử dụng đã sụt lún nghiêm trọng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau khi xuất hiện các hố sụt lún ở bờ kè 220 tỉ đồng ở biển Hải Tiến, đơn vị thi công đã cho lấp đất tạm thời chờ cơ quan chức năng đánh nguyên nhân

Dự án đường giao thông từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn dọc bãi biển Hải Tiến (thuộc xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) có hơn 2 km, mặt cắt rộng 34 m, bao gồm các hạng mục như kè và tường chắn sóng, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, điểm dừng đỗ xe và các công trình phụ trợ.

Bờ kè 220 tỉ đồng ở biển Hải Tiến mới đưa vào sử dụng đã sụt lún nghiêm trọng - Ảnh 1.

Bờ kè hơn 220 tỉ đồng ở biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) mới đưa vào sử dụng chưa lâu đã sụt lún nghiêm trọng

Công trình khởi công tháng 2-2024 và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 6-2025, thời gian bảo hành 15 tháng. Dự án do UBND huyện Hoằng Hóa cũ phê duyệt năm 2023, với tổng mức đầu tư hơn 220 tỉ đồng.

Tuy nhiên, gần đây tại khu vực bờ kè thuộc dự án này đang xảy ra tình trạng sụt lún tại nhiều vị trí. Một số đoạn vỉa hè, mặt kè xuất hiện hố sâu, nứt gãy, kéo dài hàng chục mét, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Bờ kè 220 tỉ đồng ở biển Hải Tiến mới đưa vào sử dụng đã sụt lún nghiêm trọng - Ảnh 2.

Có những vị trí điểm sụt lún sâu cả mét

Trước thực trạng trên, đơn vị thi công, nhà thầu đã tiến hành đổ đất lấp các điểm sụt lún, chờ cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, đánh giá toàn bộ dự án, tìm nguyên nhân để đưa ra giải pháp khắc phục.

Đại diện UBND xã Hoằng Tiến cho biết sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, tuyến kè đã chịu tác động của các đợt mưa bão lớn trong năm 2025, đặc biệt là bão số 5 (ngày 25-8) và bão số 10 (ngày 29-9) đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bắc Trung Bộ. Sóng lớn kết hợp triều cường đã ảnh hưởng đến kết cấu công trình, gây hư hỏng, sạt lở.

Bờ kè 220 tỉ đồng ở biển Hải Tiến mới đưa vào sử dụng đã sụt lún nghiêm trọng - Ảnh 3.

Khu vực bờ kè trước mặt biển sóng đánh tụt cát lòi ra các kết cấu công trình bờ kè

Sau mùa mưa bão, đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục một số vị trí sạt mái kè từ tháng 11-2025 đến tháng 3-2026. Tuy nhiên, đến nay tình trạng sụt lún vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng lan rộng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Thanh Hóa, qua báo cáo của UBND xã Hoằng Tiến và kiểm tra thực tế cho thấy, tại đoạn từ Km0+746,3 đến Km2+100, tuyến tường chắn vẫn ổn định, tuy nhiên chân móng tường bị sạt sụt. Phần vỉa hè sau tường, tiếp giáp mặt đường, cũng bị sạt sụt; nhiều vị trí bị xói lở, tạo thành các hố sụt sâu trung bình khoảng 2,6 m, làm hư hỏng vỉa hè và mép lòng đường.

Bờ kè 220 tỉ đồng ở biển Hải Tiến mới đưa vào sử dụng đã sụt lún nghiêm trọng - Ảnh 4.

Các điểm sụt lún hiện nay đã được đơn vị thi công, nhà thầu tạm thời đổ đất lấp lại để đảm bảo an toàn, chờ các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá chính xác nguyên nhân

Hiện nay, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn và có chiều hướng phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình và tuyến đường giao thông. Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa đánh giá, nguyên nhân ban đầu là do cát ở vị trí chân tường chắn sóng bị sóng biển đánh, gây mất chân, làm sạt sụt phần vỉa hè sau tường chắn.

Để tìm ra nguyên nhân chính xác, Sở NN-MT đề nghị chủ đầu tư, Sở Xây dựng Thanh Hóa, các nhà thầu và đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tổng thể, từ đó xác định đầy đủ và đề xuất giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm ổn định lâu dài.

Tin liên quan

Lề cầu sụt lún

Lề cầu sụt lún

Lề cầu 15B (phường Tân Mỹ, TP HCM) bị sụt lún sâu, gây khó khăn cho người đi bộ (ảnh).

PHẢN HỒI: Khắc phục sụt lún

Báo Người Lao Động số ra ngày 31-1 phản ánh vỉa hè tại khu vực Công viên Bạch Đằng, phường Sài Gòn, TP HCM bị sụt lún, tạo thành hố

Video "hố tử thần” sụt lún khủng khiếp, bẻ gãy đường cao tốc ở Indonesia

(NLĐO) – Hàng loạt người đi bộ, tài xế chạy thoát thân trong tích tắc khi đoạn đường cao tốc bất ngờ sụp xuống tạo “hố tử thần” 20 m ở Tây Sumatra – Indonesia.

Thanh Hóa sụt lún bờ kè 220 tỉ đồng bờ kè sụt lún bờ biển Hải Tiến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo