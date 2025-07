Bố mẹ vắng nhà, bé gái 9 tuổi bị kẻ lạ mặt đến đòi kiểm tra sức khỏe rồi hiếp dâm

Ngày 19-7, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Thiệu (SN 1983) trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 8-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận trình báo của chị N.T.L. trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Theo đó, chiều cùng ngày, vợ chồng chị đi làm nương, khi hai con gái nhỏ ở nhà đã bị một đối tượng lạ mặt đến yêu cầu kiểm tra sức khỏe, chữa bệnh cho cháu N.T.A. (SN 2016) rồi thực hiện hành vi giao cấu với bé gái, sau đó bỏ trốn.

Lê Văn Thiệu bị bắt giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm. Ảnh: Công an cung cấp

Khi vợ chồng chị L. đi làm về được cháu A. kể lại sự việc nên đã đến Công an xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La trình báo. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Công an các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An truy xét, Công an tỉnh Sơn La xác định được đối tượng thực hiện hành vi xấu với cháu A. là Lê Văn Thiệu.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Thiệu đã khai nhận không có việc làm ổn định, thường điều khiển xe máy đi đến các địa phương tìm kiếm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 7-2025, Thiệu điều khiển xe máy từ nhà đi đến các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và lần đầu tiên đến địa bàn tỉnh Sơn La vào tối 7-7. Trưa 8-7, Thiệu điều khiển xe máy đi quanh địa bàn, sau đó đến xã Mai Sơn. Khi đến nhà chị L., đối tượng đã mở khóa cổng vào bên trong với mục đích trộm cắp tài sản.

Vào nhà, phát hiện chỉ có hai cháu gái nhỏ, Thiệu đã nói dối kiểm tra sức khỏe rồi giao cấu với cháu A.. Gây án xong, Thiệu điều khiển xe máy bỏ trốn theo hướng tỉnh Hòa Bình - Thanh Hóa và về nhà ở Nghệ An.

Được biết, đối tượng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản; từng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại địa bàn các tỉnh, thành phố: Đắc Lắk, Hà Tĩnh, Hà Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa và TP HCM.