"Bộ não hậu trường" của ông Kim Sang-sik

Thành công của U23 Việt Nam tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và Giải U23 châu Á 2026 không chỉ đến từ dấu ấn chiến thuật của HLV trưởng Kim Sang-sik, mà còn được tạo dựng bởi một bộ khung trợ lý chuyên môn giàu kinh nghiệm, đa dạng về nền tảng và thấu hiểu bóng đá Việt Nam.

Bậc thầy xây dựng hàng thủ

Đội tuyển U23 Việt Nam gây ấn tượng với khả năng phòng ngự kín kẽ, vững chắc. Ngoài ra, các trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh đều giỏi "không chiến", không ít lần lập công giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng ngoạn mục.

HLV Kim Sang-sik xây dựng sơ đồ thi đấu gồm 3 trung vệ, với yêu cầu công thủ toàn diện. Hàng thủ luôn giữ cự ly đội hình hợp lý, bọc lót kín kẽ khi phòng ngự và làm nhiệm vụ triển khai bóng từ phần sân nhà. Ngoài ra, Hiểu Minh và Lý Đức sở hữu chiều cao ấn tượng, thường tham gia tấn công trong những tình huống bóng cố định. Nhật Minh chơi lệch cánh với những cú phất bóng dài vượt tuyến chuẩn xác.

Thành công của U23 Việt Nam có công lớn từ những trợ lý HLV “thầm lặng” (mặc áo và quần màu sậm đứng bìa trái và phải). Ảnh: VFF

Để tạo nên bức tường thành kiên cố, án ngữ trước khung thành U23 Việt Nam, trợ lý HLV Lee Jung-soo là trợ thủ đắc lực cho HLV Kim Sang-sik. Là cựu trung vệ từng vô địch AFC Champions League, giành hạng Ba World Cup 2002 và nhiều năm khoác áo tuyển Hàn Quốc, HLV Lee Jung-soo mang đến cho U23 Việt Nam một tư duy phòng ngự hiện đại.

Trong vai trò trợ lý chuyên trách hệ thống phòng ngự, ông Lee không chỉ huấn luyện kỹ năng cá nhân cho các trung vệ, mà còn tập trung xây dựng cách đọc tình huống, giữ cự ly đội hình và tổ chức pressing tầm trung - điểm mạnh rõ nét của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á kỳ này.

Giới chuyên môn nhận thấy hàng thủ U23 Việt Nam thi đấu điềm tĩnh, ít mắc lỗi vị trí và đặc biệt cải thiện khả năng chống bóng bổng. Đó là thành quả của một trợ lý từng "sống" trong các trận cầu đỉnh cao, hiểu rõ từng chi tiết quyết định sự khác biệt ở cấp độ châu lục.

Nâng tầm thủ thành Trung Kiên

Duy trì phong độ cao từ màu áo CLB chủ quản Hoàng Anh Gia Lai cho đến U23 Việt Nam, thủ môn Trần Trung Kiên thể hiện trình độ đẳng cấp không thua kém các đàn anh tuyển quốc gia Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip... Thậm chí nếu so về tài năng, Trung Kiên còn nhỉnh hơn nhờ khả năng xử lý bóng bằng chân nhuần nhuyễn, phản xạ cứu thua nhạy bén và cản phá phạt 11 m.

Trung Kiên mới 22 tuổi song chơi bóng chững chạc, được giới chuyên gia nhận định là thủ thành số 1 của tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Để có bản lĩnh ấy, Trung Kiên được HLV thủ môn Lee Woon-jae truyền kinh nghiệm thi đấu của bản thân. Nói đến Lee Woon-jae, người hâm mộ châu Á nhớ ngay đến thủ môn huyền thoại bóng đá Hàn Quốc, biểu tượng của bản lĩnh, tâm lý thép và những pha cản phá phạt 11 m kinh điển.

Nhận nhiệm vụ HLV thủ môn ở tuyển U23 Việt Nam, ông Lee không chỉ nâng trình độ chuyên môn cho học trò mà còn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp thủ môn vững tâm lý, tăng khả năng chỉ huy hàng phòng ngự và ra quyết định trong áp lực thi đấu cao.

HLV Lee Woon-jae mang đến cho Trung Kiên cũng như các thủ thành tuyển U23 Việt Nam sự bình tĩnh của người "gác đền" số 1 châu Á một thời. Dưới sự dẫn dắt của huyền thoại 52 tuổi, những "người nhện" của U23 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt: bắt bóng chắc tay, chọn vị trí ra vào hợp lý và tự tin trong các pha đối mặt. Đặc biệt, khả năng giao tiếp với hàng thủ - yếu tố thường bị xem nhẹ - đã được cải thiện đáng kể.

Làm giàu khả năng pressing

Trong số các trợ lý phụ trách chuyên môn của HLV Kim Sang-sik, ông Đinh Hồng Vinh được xem là cầu nối chiến thuật và người hiểu cầu thủ Việt Nam nhất. Trong những đợt hội quân, tập huấn nước ngoài, ông Vinh được HLV Kim giao trọng trách quyền HLV trưởng U22/U23 Việt Nam, giúp cầu thủ cải thiện khả năng pressing đa dạng và vận hành nhuần nhuyễn ở đấu trường châu lục.

Khác với 2 trợ lý người Hàn Quốc, ông Đinh Hồng Vinh là gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam, từng nhiều năm làm việc ở các cấp độ đội tuyển trẻ và là HLV nội hiếm hoi được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao vai trò then chốt.

Ông Vinh chính là cầu nối giữa triết lý bóng đá Hàn Quốc và thực tế con người Việt Nam. Từ việc truyền đạt giáo án, điều chỉnh cường độ tập luyện, cho đến hỗ trợ chiến thuật trong từng trận đấu, ông đóng vai trò dung hòa để các ý tưởng của HLV trưởng được thực thi trơn tru.

Không chỉ am hiểu chuyên môn, HLV Đinh Hồng Vinh còn nắm rất rõ tâm lý cầu thủ trẻ Việt Nam, giúp ban huấn luyện đưa ra những điều chỉnh hợp lý, đạt hiệu quả cao xuyên suốt trận đấu. Ở nhiều thời điểm khó khăn, sự xuất hiện của ông Vinh trong khu kỹ thuật mang lại cảm giác gần gũi, xốc lại tinh thần thi đấu hưng phấn cho các cầu thủ trên sân.

"HLV Kim Sang-sik có trong tay một tập thể trợ lý đắc lực. Mỗi người một thế mạnh, một vai trò nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là xây dựng tuyển U23 Việt Nam thi đấu hiện đại, bản lĩnh và giàu tính cạnh tranh ở sân chơi châu Á. Dấu ấn của những trợ lý chuyên môn này cũng góp phần tạo nền móng vững chắc cho tương lai bóng đá Việt Nam" - chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận xét.



