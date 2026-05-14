Thời sự Chính trị

Bộ Ngoại giao lên tiếng về hành động gần đây của Philippines và Trung Quốc ở Trường Sa

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.

Chiều 14-5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phóng viên nêu câu hỏi về phản ứng của Việt Nam về việc vừa qua Philippines và Trung Quốc cho người lên cắm cờ khẳng định chủ quyền tại đá Hoài Ân, quần đảo Trường Sa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiện nay.

"Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông"- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Việt Nam lên tiếng về vụ việc xảy ra trong lãnh hải đảo Thị Tứ (Trường Sa)

Trung Quốc Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao phạm thu hằng Philippines Trường Sa
