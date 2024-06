Bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Chủ tịch nước; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị chủ động nghiên cứu, tham mưu với Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.



Thượng tướng Trịnh Văn Quyết sinh ngày 22-1-1966; quê quán xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; dân tộc Kinh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Ông Trịnh Văn Quyết từng đảm nhiệm chức vụ: Chính ủy Quân khu 2 và Bí thư Đảng ủy Quân khu 2.

Năm 2020, ông Trịnh Văn Quyết được thăng quân hàm Trung tướng. Tháng 1-2021, ông Trịnh Văn Quyết được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 4-2021, ông Trịnh Văn Quyết được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 8-2023, ông Trịnh Văn Quyết được thăng quân hàm Thượng tướng.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường (phải) trao quyết định cho Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: NAM ANH - TTXVN

Cùng ngày, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - thôi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết cùng tập thể Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964; quê quán ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn thạc sĩ luật. Ông Nguyễn Duy Ngọc từng giữ các chức vụ: Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC27) Công an TP Hà Nội, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44), Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an TP Hà Nội; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an). Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 8-2019 và được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng từ 12-2023.