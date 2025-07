Bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy Quảng Trị (mới)

Thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị (mới) trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) và Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị (cũ). Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (mới) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Trị.