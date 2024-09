Bộ NN-PTNT lo ngại bão số 4 gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất ở miền Trung

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 4

Tại cuộc họp ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4 do Bộ NN-PTNT tổ chức chiều 18-9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đến 10 giờ ngày 19-9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Tâm bão số 4 trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam, cách Quảng Trị khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Chiều 19-9, bão số 4 đi vào đất liền Quảng Trị - Quảng Nam, sau đó suy yếu.

Theo ông Mai Văn Khiêm, điều đáng lo ngại của cơn bão số 4 không phải là gió mạnh mà là mưa lớn do hoàn lưu bão. Cụ thể, từ chiều ngày 18-9 đến ngày 20-9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Từ chiều ngày 18-9 đến ngày 19-9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 100 mm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, phát biểu

Báo cáo về công tác ứng phó với bão số 4, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đến nay, 100% diện tích lúa hè thu của tỉnh đã được thu hoạch, diện tích thủy sản đã thu hoạch là 80%. Ngay từ đầu tháng 9, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tổ chức kiểm tra an toàn hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn. Đến nay, công tác an toàn hồ đập vẫn đảm bảo, mực nước các hồ thấp.

Tính đến 11 giờ 30 ngày hôm nay 18-9, Thừa Thiên-Huế cũng đã di dời các phương tiện tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn. Tỉnh cũng đã có cảnh báo sạt lở ở các địa phương như Phong Điền, Nam Đông, A Lưới, Hương Trà. Hiện có khoảng 37 hộ có khả năng bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở.

Tại TP Đà Nẵng, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết từ 19 giờ hôm qua đến 11 giờ hôm nay 18-9, trên địa bàn thành phố có mưa lớn, lượng mưa từ 100 - 150 mm, có trạm trên 150 mm, gây ra 23 điểm ngập cục bộ. Trên địa bàn thành phố còn 39 phương tiện, 448 lao động vẫn ở trên biển, chủ yếu ở ngư trường Hoàng Sa. Thành phố đang duy trì thông tin liên lạc, hướng dẫn, thông báo tình hình để các phương tiện về nơi tránh trú an toàn.

TP Đà Nẵng cũng đã cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học từ chiều nay và ngày mai 19-9.

Sáng 18-9, ngư dân tấp nập đưa thuyền thúng lên bờ tại cầu cảng tại biển Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng)

Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), khuyến cáo từ bài học thực tế của cơn bão số 3, để ứng phó với bão số 4 có thể gây mưa lớn, các địa phương cần nhanh chóng rà soát các khu vực sạt lở, bởi sạt lở rất khó dự báo. Thông báo báo động đến từng hộ dân khi có tình huống khẩn cấp một cách nhanh nhất, tốt nhất để người dân di chuyển.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý dự kiến áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão khi áp sát bờ biển của nước ta. Hiện áp thấp đang di chuyển chậm nên "rất lo lắng bão có thể nạp thêm năng lượng".

Theo ông Hiệp, các mô hình dự báo đều thống nhất nếu bão số 4 có hình thành thì cũng không lớn về cường độ, gió giật cấp 10 là cao nhất. Tuy nhiên, quan ngại nhất là hoàn lưu bão gây mưa khá lớn, tập trung vào Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, một phần Quảng Ngãi và "không loại trừ khả năng sẽ xảy ra ngập lụt, lũ quét như năm 2020"- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị người dân, các địa phương không được chủ quan với bão số 4 khi sức gió không quá lớn. "Từ bài học nhãn tiền của cơn bão số 3, tôi đề nghị các địa phương tập trung kêu gọi tàu thuyền vào bờ để đảm bảo an toàn; có giải pháp ứng phó với ngập lụt, nhất là ngập lụt đô thị ở Huế, Đà Nẵng. Ngay thời điểm này, cần cảnh báo người dân di dời tài sản lên cao; rà soát các hồ chứa, đặc biệt là các hồ lớn cần tuân thủ nghiêm quy trình vận hành"- ông nhấn mạnh.